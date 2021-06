Samsung Galaxy S21 FE, probabile rinvio dell’uscita a ottobre

Secondo una fonte di notizie provenienti dalla Corea del Sud il lancio del Samsung Galaxy S21 FE (qui i primi rendering) che sarebbe dovuto avvenire ad agosto, sarà invece rimandato a ottobre. Lo smartphone inoltre non sarà disponibile in tutto il mondo, ma vedrà una distribuzione limitata.

Samsung Galaxy S21 FE rimandato causa pandemia

La carenza di materie prime provocata dalla pandemia globale ha colpito anche l’azienda coreana, che a causa della scarsa disponibilità dei microchip potrebbe rimandare a ottobre il lancio del Galaxy S21 FE. È probabile che Samsung abbia deciso di concentrare le proprie risorse sui modelli Galaxy Z Fold e Z Flip 3.

Pare che Samsung abbia considerato addirittura la possibilità di cancellare completamente la produzione, ma sembra avere raggiunto un compromesso. Non solo il Galaxy S21 FE verrà rimandato, ma sarà disponibile soltanto in Europa e America. Nessuna disponibilità quindi in Giappone e in Corea, due mercati molto grandi per l’azienda.