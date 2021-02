Instagram sta valutando la possibilità di limitare le storie che ricondividono i post

Molti creatori di contenuti Instagram tendono a ripubblicare i post destinati al feed anche nelle storie al fine di raggiungere un pubblico più ampio. Si tratta di una pratica comune per bypassare gli algoritmi del social network.



Tuttavia, molti utenti hanno iniziato a criticare quesa attività furbetta portando Instagram a valutare dei provvedimenti. Provvedimenti che non si sono fatti attendere perché la piattaforma ha appena lanciato un test in cui limita – in alcuni mercati – la possibilità di ricondividere un post nel feed come storia.

Alcuni utenti hanno visto apparire un banner che li informa delle nuove regole a loro imposte. Non solo non è più possibile promuovere i propri contenuti ma sembra anche impossibile condividere un post classico nelle proprie Storie, suddividendo così i due metodi di condivisione. Purtroppo, è ancora possibile, almeno per ora, condividere contenuti e tweet IGTV nelle storie.

Questo test rimane limitato a determinate regioni e per il momento l’azienda preferisce prendersi il tempo per soddisfare le richieste del suo pubblico e spingere gli influencer a pubblicare contenuti senza “doppioni”.