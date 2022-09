Instagram sta testando una funzione per “ripostare” post e reel di altri utenti

C’è una nuova funzionalità che potrebbe arrivare su Instagram nelle prossime settimane. La modalità consentirà agli utenti di ripubblicare i post o i reel pubblicati da altri utenti.

La novità è stata segnalata dall’analista dei social media Matt Navarra, che ha pubblicato uno screenshot su Twitter nel quale si può vedere la voce “Repost“. Instagram ha successivamente confermato che starebbe testando la funzione in una dichiarazione rilasciata al portale TechCrunch.

Stiamo esplorando la possibilità di far ricondividere i post nel feed, in modo simile a ciò che già avviene all’interno delle Stories, in modo che le persone possano condividere i temi preferiti e ai creatori originali sia riconosciuta l’originalità del lavoro. Abbiamo in programma di testare la funzione presto su un piccolo campione di persone.