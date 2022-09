Meta Quest Pro lasciato in stanza d’albergo: ecco tutte le foto del nuovo visore

Meta sta lavorando a un nuovo visore per realtà virtuale che sarà annunciato al mondo il mese prossimo. Fino a pochissimo tempo fa, non sapevamo nulla sul misterioso dispositivo, nemmeno il nome. Oggi sono venuti alla luce nuovi dettagli: abbiamo un nome, Meta Questo Pro, e anche diverse immagini. Come si è scoperto tutto questo? La storia è piuttosto strana: sembra infatti che qualcuno abbia dimenticato il visore in una stanza d’albergo.

Il Meta Quest Pro è stato scoperto da Ramiro Cardenas, dipendente presso un albergo e proprietario del canale Zectaris Gaming. Cardenas ha pubblicato un video che mostra l’apertura del pacco, contenente il visore e due controller. L’etichetta sulla scatola recita “Non per la vendita. Campione ingegneristico”, riservata a prodotti ancora non pronti per il rilascio commerciale.

Il design del dispositivo sembra essere molto diverso, e soprattutto più snello rispetto al passato. Infatti è molto poco ingombrante e sembra più simile a un paio di occhiali da sole che a un visore. Ci sono tre fotocamere integrate, e anche i controlli sembrano essere molto più leggeri e privi di grandi sensori.

L’accaduto è piuttosto bizzarro, e non è nemmeno la prima volta che un dispositivo non ancora rilasciato è stato smarrito in posti improbabili. Alcuni dubitano della veridicità della storia ma, indipendentemente da questo, è poco probabile che il design mostrato sia finto. L’evento Meta Connect che si terrà l’11 ottobre porrà più luce sulla questione, e potremo scoprire tutte le specifiche del dispositivo.