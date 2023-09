Instax Pal, la fotocamera istantanea di Fujifilm che sta nel palmo di una mano

Nella giornata di ieri si è tenuto a Milano l’evento di presentazione di INSTAX Pal, la prima fotocamera digitale in formato palmare di Fujifilm. L’azienda fino a ora si era concentrata sulla produzione di fotocamere istantanee con funzione “scatta e stampa” e stampanti per smartphone. Il nuovo prodotto, invece, è il primo a concentrarsi tutto sullo scatto.

La nuova fotocamera digitale compatta INSTAX Pal è progettata per stare nel palmo della mano e inviare direttamente le foto all’applicazione dedicata tramite Bluetooth. Da qui gli utenti possono inviare le foto alle stampanti della serie INSTAX Link, in grado di stampare in formato mini, square o wide. In alternativa, le immagini digitali possono essere pubblicate sui social media.

Ma le funzioni interessanti non sono si fermano qui. Fra le novità ci sono Remote Shooting, uno scatto a distanza tramite l’applicazione che permette di controllare la composizione della foto e contemporaneamente farne parte, e Interval Shooting, che consente agli utenti di scattare foto continue a intervalli di 3 secondi per poi scegliere le migliori.

Con INSTAX Animation si possono combinare più immagini in un unico video simile a un flipbook, trasformabili anche in un codice QR scansionabile. La modalità L [Link] Mode consente tramite Bluetooth di collegare INSTAX Pal direttamente alla stampante della serie INSTAX Link; infine c’è l’anello staccabile multiuso che può essere utilizzato come cinghia, mirino e come supporto per la fotocamera durante le riprese a distanza. Inoltre è possibile registrare un audio personale e impostarlo come suono di pre-scatto della fotocamera.

INSTAX Pal sarà disponibile in 3 colori: Powder Pink, Pistachio Green e Lavander Blue, assieme a una custodia in silicone e una nuova mini pellicola “Soft Lavender”. La data di lancio sarà il 5 ottobre, ad un prezzo iniziale di 99,99 euro. La custodia costerà invece 14,99 euro, mentre la pellicola Soft Lavander (a 10 fogli) sarà venduta a un prezzo di 9,99 euro. Per altre informazioni, è sufficiente visitare il sito ufficiale.