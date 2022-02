Internet e le mille opportunità: finalmente disponibili a tutti grazie alle connessioni radio

Era il 1969: l’anno in cui avvenne la prima trasmissione di dati fra due diversi computer posti in luoghi differenti: Stanford e Los Angeles. Il tentativo fu quello di inviare la parola “login”. Il risultato fu diverso dalle aspettative, dal momento che il sistema riuscì a trasferire solamente “Lo”. Ma non importava: la rivoluzione era iniziata. Due lettere destinate a cambiare in maniera radicale la quotidianità di ogni persona e dell’intera società, e che diedero vita a internet.

Le origini di internet

Sono stati necessari alcuni decenni per rendere internet quel pozzo inesauribile di opportunità che noi tutti oggi conosciamo. Quello del 1969 infatti, può essere considerato come un semplice “vagito”, ma il World Wide Web ha fatto la sua corsa molto più rapidamente di quanto ci si aspettasse. Internet e le tecnologie in generale infatti, sono stati oggetto di un’evoluzione esponenziale.

Grazie al web infatti, ad oggi è possibile fare davvero di tutto, e in qualsiasi ambito, e i miliardi di persone che ogni giorno si connettono lo sanno davvero molto bene. L’accesso alle informazioni, quanto meno a livello potenziale, è diventato sostanzialmente illimitato, e in molti casi anche gratuito. Tutto questo ha reso la società moderna per certi aspetti più istruita e consapevole rispetto al passato.

Internet e le mille opportunità

Cosa è possibile fare grazie a internet? Non si può nemmeno quantificare le applicazioni possibili, senza dimenticare i territori inesplorati che nei prossimi anni apriranno ulteriori porte e opportunità. Con internet è possibile divertirsi. È inutile negare come l’aspetto ludico e dell’intrattenimento sia uno dei più amati dalle persone. Basti pensare alle tante piattaforme di streaming video.

Su questi siti è possibile guardare film, serie TV, documentati, cartoni animati e programmi di ogni genere. Lo stesso discorso è valido per lo streaming audio. Con pochi click e il giusto servizio, in pochi secondi è possibile accedere all’intera discografia mondiale. Ma internet ha rivoluzionato anche il mondo del gaming. Ad oggi gli e-sport sono considerati degli sport a tutti gli effetti.

Campionati, dirette live, eventi speciali, sponsor e un gran giro di soldi a fare da contorno. Ma quella ludica non è certamente l’unica opportunità del web. Basti pensare come si è rivelata utile la rete negli ultimi due anni, dal momento in cui la pandemia di Covid-19 ha colpito l’intero mondo. Grazie al web, seppur non senza difficoltà, gli studenti hanno potuto proseguire il loro percorso.

Lo stesso discorso è stato valido anche per gli smart workers, un “popolo” di lavoratori da remoto che ha potuto proseguire in maniera più o meno regolare le attività lavorative. Il Coronavirus ha fatto danni incalcolabili sull’economia, ma senza internet la situazione si sarebbe rivelata sicuramente peggiore. Altrettanto importante è stato il ruolo ricoperto dal web nella comunicazione.

Soprattutto nei periodo di lockdown, internet ha permesso di sentirsi un po’ meno lontani, e per certi punti di vista ha regalato l’opportunità di farsi una chiacchierata lontani da altre distrazioni. Ovviamente il contatto umano non potrà mai essere sostituito da un semplice schermo, ma anche in questo caso la situazione sarebbe stata certamente peggiore.

Il problema delle connessioni internet

Di banda larga nel nostro Paese si parla da moltissimi anni, ma nonostante sia stati fatti dei passi avanti, ancora molta strada ci separa da una situazione ottimale. D’altronde in Europa è proprio l’Italia a indossare la maglia nera per le velocità delle connessioni internet. Nelle città, la copertura è più o meno nella media europea, ma nelle aree rurali la situazione è decisamente diversa.

Nonostante internet sia ad oggi da considerarsi come una vera e propria necessità in ogni ambito, ancora sono moltissime le persone che non hanno accesso a una connessione decente, quanto meno superiore ai 30 Mbps. Basti pensare che la media nazionale si ferma a soli 23 Mbps. Con questi presupposti, come fare per sfruttare le potenzialità del web in assenza di ADSL performanti, magari con fibra ottica?

Fortunatamente le soluzioni esistono, e provengono da alcuni operatori in grado di offrire a consumatori e professionisti internet senza linea fissa. Al giorno d’oggi sono già numerose le aziende che hanno deciso di investire in tal senso, e dunque di sfruttare uno strumento differente dalla classica connessione. Tra i protagonisti del settore a offrire connessioni senza linea fissa troviamo Eolo.

Ad oggi sono più di 6.800 i comuni coperti da Eolo con le offerte internet a casa, e molti altri verranno aggiunti nei prossimi mesi. Ma come è possibile navigare su internet appunto senza una linea fissa? La risposta proviene da internet via radio, con una tecnologia che trova le sue radici nelle onde radio. Questo significa che per connettersi materialmente al web, è sufficiente un’antenna che verrà installata da un tecnico.

Il professionista avrà il compito di puntare tale antenna, collegata al pc o direttamente al router di casa, verso il ripetitore più vicino. I vantaggi di questo tipo di soluzione sono molteplici. In cima alla lista troviamo sicuramente il fatto che può essere utilizzata anche in luoghi isolati. Ma anche l’aspetto economico gioca un ruolo fondamentale, dal momento che le connessioni radio presentano costi piuttosto contenuti. Tutto questo senza però dimenticare la qualità, garantita dalle connessioni ultra-veloci.