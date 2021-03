iOS 14.4.2: l’ultimo aggiornamento risolve importanti problemi di sicurezza

iOS 14.4.2 è disponibile per tutti gli iPhone che hanno ricevuto l’aggiornamento originale del sistema operativo iOS 14 che può essere installato su iPhone 6s e successivi.

La buona notizia è che una patch di sicurezza è disponibile anche per i vecchi modelli di iPhone, inclusi i modelli 5s e iPhone 6 come parte di un aggiornamento rivolto a iOS 12. Di conseguenza, questi dispositivi dovrebbero vedere iOS 12.5.2 ora disponibile per il download nella sezione aggiornamento software nelle impostazioni.

Secondo le informazioni ufficiali sull’aggiornamento, il nuovo aggiornamento risolve un problema tecnico in WebKit che consentirebbe a un sito Web dannoso di lanciare un attacco arbitrario di cross-site scripting. La brutta notizia è che Apple ha affermato che potrebbero essere già stati fatti attacchi di questo tipo.

Ciò significa che bisogna aggiornare immediatamente il proprio iPhone per evitare di ricorrere in brutte sorprese.

Anche iOS 14.5 in arrivo

Apple sta attualmente lavorando a un altro importante aggiornamento iOS che potrebbe essere pubblicato il prossimo mese. Si tratta della versione iOS 14.5 che introdurrebbe diverse nuove importanti funzionalità, incluso il supporto per lo sblocco di un iPhone con un Apple Watch associato.

Allo stesso tempo, il nuovo update includerebbe il supporto per la segnalazione degli incidenti in Apple Maps, convertendo praticamente la soluzione di navigazione di Apple in un rivale di Waze.

iOS 14.5 è già in beta e può essere scaricato in anteprima da sviluppatori o utenti iscritti al piano di beta testing pubblico a questo indirizzo.