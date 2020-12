IOS 14: l’adozione è da record e supera l’80%

Nel mese di settembre, Apple ha annunciato il rilascio di iOS 14 con un ampio supporto che è arrivato a toccare perfino l’iPhone 6s uscito nel lontano 2015.



I risultati non si sono fatti attendere e il tasso di adozione di iOS 14 comunicato da Apple è stato dell’81% su tutti i dispositivi introdotti negli ultimi quattro anni. Tra quelli rimanenti, il 17% è ancora su iOS 13 mentre il 2% di questi è ancora su una versione precedente del sistema operativo. Per quanto riguarda l’iPad, Apple afferma che il 61% di tutti i tablet è già su iPadOS 14 mentre il 21% è ancora sulla versione precedente.

iOS 14 include una serie di importanti miglioramenti tra cui il supporto per i widget nonostante una serie di limitazioni come la possibilità di visualizzare solo informazioni statiche che non consentono agli utenti di interagire con le app.

Apple è già al lavoro su iOS 15 e la sua versione finale è prevista per settembre del prossimo anno con una presentazione durante l’evento per sviluppatori WWDC.