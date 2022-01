IOS 15.4 beta 1: il Face ID funziona anche quando si indossa la mascherina

Dall’inizio della pandemia, si è rivelato poco pratico utilizzare un iPhone dotato di sistema “Face ID“. Infatti, il riconoscimento facciale di Apple per lo sblocco non funziona quando si indossa una mascherina, diventata ormai parte della nostra vita quotidiana da quasi due anni.

Con iOS 14.5, Apple ha leggermente evoluto il suo sistema per consentire lo sblocco di un iPhone con l’Apple Watch ma a dirla tutta, è sicuramente più pratico utilizzare uno smartphone dotato di lettore di impronte digitali. Scelta però non condivisa da Tim Cook e i suoi.

Fortunatamente, iOS 15.4 dovrebbe migliorare la situazione e la conferma è nella beta 1 in distribuzione dal 27 gennaio 2022. Per fornire questo aggiornamento, Apple ora farà affidamento sulle “caratteristiche uniche intorno ai tuoi occhi” a scapito dell’intero viso. Ciò consente a Face ID di controllare se indossi una mascherina e in questo caso migliora il riconoscimento dei volti. Ovviamente, è impossibile utilizzare questa nuova funzione con gli occhiali da sole.

Compatibilità limitata

Sfortunatamente, la compatibilità di Face ID con le mascherine richiede un iPhone recente. In altre parole, bisogna avere un iPhone 12 o 13 per utilizzare Face ID con una mascherina su iOS 15.4 beta 1. Ci auguriamo che questa compatibilità venga estesa ad altri modelli molto presto…