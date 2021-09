iOS 15 e iPadOS 15 arrivano il 20 settembre: ecco le novità più importanti

Ieri sera, Apple ha annunciato iOS 15 durante la conferenza di presentazione dei nuovi iPhone 13. La casa di Cupertino ha anche annunciato l’arrivo di iOS 15 e iPadOS 15 il 20 settembre 2021 nella sua versione finale.

iOS 15: tutte le novità

iOS 15 introduce nuove funzionalità per le chiamate FaceTime, strumenti per ridurre le distrazioni, una nuova esperienza di notifica, funzionalità aggiuntive per la privacy, riprogettazioni complete per Safari, Meteo e Mappe e altro ancora.

Focus

Focus è una nuova funzionalità che può filtrare notifiche e app in base a ciò su cui vuoi concentrarti in un dato momento.

Questa modalità “Focus” è accompagnata da un nuovo design per le notifiche, con bolle leggermente diverse. Ad esempio, al posto dell’icona dell’app vengono visualizzati i volti dei contatti, come su Android.

Safari

Safari presenta un design completamente nuovo. I controlli sono ora più facili da raggiungere con una mano e mettono più enfasi sul contenuto di una pagina web. C’è una nuova barra delle schede compatta che fluttua nella parte inferiore dello schermo in modo che gli utenti possono passare facilmente da una scheda all’altra. I nuovi gruppi di schede consentono agli utenti di salvare le schede e accedervi facilmente in qualsiasi momento su qualsiasi dispositivo. Infine, c’è una nuova pagina iniziale personalizzabile.

Mappe

L’applicazione Mappe ora offre una nuova vista 3D nelle città con dettagli notevolmente migliorati come edifici, strisce pedonali, piste ciclabili. C’è anche una nuova esperienza di guida in città con dettagli stradali aggiuntivi e funzioni di trasporto migliorate, come le linee preferite bloccate, l’uscita della metropolitana notifiche e percorsi a piedi in realtà aumentata.

Live text

Live Text è una nuova funzionalità che consente di riconoscere il testo in una foto che gli utenti possono cercare, rilevare e utilizzare. Infatti, il motore di ricerca interno di Spotlight ora può cercare le foto per posizione, persone, scene, oggetti e testo. Spotlight offre anche una ricerca di immagini Web più ricca e risultati per attori, musicisti, programmi TV e film.

Privacy

iOS 15 introduce anche nuove misure di privacy, come l’elaborazione delle richieste di Siri direttamente su iPhone, che ha anche il vantaggio di fornire una migliore reattività. Ci sarà anche una nuova schermata per visualizzare la frequenza con cui le applicazioni utilizzano i permessi che sono stati loro concessi.

Shareplay

SharePlay è una nuova funzionalità annunciata al WWDC. Consente agli utenti di condividere esperienze tra loro durante le chiamate FaceTime, inclusi contenuti come musica su Apple Music, programmi TV o film su Apple TV. Il vantaggio è che i file multimediali vengono riprodotti in modo sincronizzato per tutti i partecipanti e sono presenti controlli di riproduzione condivisi, in modo che chiunque in una sessione di SharePlay possa riprodurre, mettere in pausa o saltare il contenuto, nonché aggiungerlo a una coda condivisa.

SharePlay ha anche offerto agli utenti la possibilità di condividere i propri schermi per visualizzare le app insieme durante una chiamata FaceTime. Purtroppo, Apple ha deciso di rimuovere questa funzione da iOS 15, per ora.

iPadOS 15

Arriva anche iPadOS 15 con la sua lista di nuove funzionalità. Apple ha aggiunto widget alla home page, come sugli iPhone oltre alla “libreria di applicazioni” all’iPad. Ma a differenza dell’iPhone, dove bisogna scorrere più volte a destra per accedervi, Apple aggiunge la “libreria delle applicazioni” al dock inferiore.

Rinnovato anche il modo in cui funziona il multitasking. Con iPadOS 15, Apple ha aggiunto una funzione “scaffali” che visualizza le finestre aperte in un’app. Quindi, in un’applicazione di posta elettronica, gli scaffali possono essere le e-mail aperte o le bozze di messaggi.

Inoltre, iPadOS 15 sta guardando a macOS e al suo Finder per migliorare l’app File. Il file manager dell’iPad quindi sfrutta alcune funzionalità direttamente da quello dei Mac. Ad esempio, l’app File ora supporta i dispositivi formattati come NTFS.