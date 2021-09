iPhone 13, 13 mini, Pro e Max: svelati i nuovi smartphone di Apple

Svelati anche i nuovi smartphone di Apple di quest’anno con ben quattro modelli Vediamoli dunque nel dettaglio partendo dai modelli iPhone 13 e iPhone 13 mini che hanno avuto un piccolo restyling.

Iphone 13 e iPhone 13 mini

iPhone 13 e iPhone 13 mini portano in dote il nuovo chip proprietario A15 Bionic, una maggiore durata della batteria, un display Super Retina XDR più luminoso, 128 GB di memoria e la classificazione IP68 oltre naturalmente al 5G.

iPhone 13 e iPhone 13 mini sono stati ridisegnati all’interno e all’esterno e sono caratterizzati da un design a bordo piatto con cornice in alluminio. I display da 6,1 pollici e 5,4 pollici sono dotati di Ceramic Shield sulla parte anteriore. I display OLED Super Retina XDR offrono, secondo Apple. un aumento del 28% della luminosità massima all’aperto a 800 nit, con una luminosità di picco più elevata per contenuti HDR come foto e video a 1200 nits, il tutto pur essendo più efficiente dal punto di vista energetico.

Entrambi i modelli hanno una classificazione IP68 e sono progettati per proteggere dalle fuoriuscite di liquidi comuni. Cambia anche il layout della fotocamera posteriore che è stato ridisegnato con gli obiettivi disposti in diagonale.

batteria

I miglioramenti della durata della batteria, sia per iPhone 13 che per iPhone 13 mini, sono resi possibili da A15 Bionic,. iPhone 13 offre un’incredibile durata della batteria per tutto il giorno,4 offrendo fino a due ore e mezza in più al giorno rispetto a iPhone 12 e iPhone 13 mini offre fino a un’ora e mezza in più al giorno rispetto a iPhone 12 mini.

fotocamera

iPhone 13 e l’iPhone 13 mini hanno anche un comparto fotografico completamente nuovo. La fotocamera Wide, con pixel da 1,7 µm, è dotata del sensore più grande di sempre (la frase più utilizata durante tutta la presentazione) ed è in grado di raccogliere il 47% di luce in più. L’OIS con spostamento del sensore, una tecnologia introdotta in iPhone 12 Pro Max e non presente in nessun altro smartphone, arriva anche alla fotocamera Wide, anche nel più compatto iPhone 13 mini. Stabilizza il sensore, anziché l’obiettivo, in modo che gli scatti siano più stabili, mentre la fotocamera Ultra Wide è stata progettata con un nuovo sensore cattura immagini per avere maggiori dettagli nelle aree scure di foto e video

CPU: A15 Bionic

Come da tradizione sui nuovi modelli debutta anche il processore proprietario A15 Bionic, che Apple assicura sia molto più veloce della concorrenza, offrendo maggiori prestazioni e una migliore efficienza energetica.

Utilizza la tecnologia a 5 nanometri e dispone di quasi 15 miliardi di transistor per affrontare le attività più impegnative, comprese le più recenti funzionalità di fotografia computazionale. Una nuova CPU a 6 core con due core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza, mentre la nuova GPU a 4 core consente effetti visivi ed effetti di luce più realistici nei giochi ad alta intensità grafica. Il nuovo Neural Engine a 16 core è in grado di eseguire 15,8 trilioni di operazioni al secondo, consentendo calcoli di machine learning ancora più veloci.

Prezzi e disponibilità

È possibile acquistare iPhone 13 versando €39,12 al mese per 24 mesi o a €939 e iPhone 13 mini versando €34,95 al mese per 24 mesi o a €839 su apple.com/it/store, tramite l’app Apple Store e presso gli Apple Store.

Apple iPhone 13 Pro e Pro Max

Riprogettati dentro e fuori, entrambi i modelli (ma in diretta si è visto solo il Pro) introducono un nuovissimo display Super Retina XDR con ProMotion con una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz. Il comparto fotografico utilizza le nuove fotocamere Ultra Wide, Wide e Telephoto che catturano foto e video.

Il comparto fotografico

Punto di forza dei nuovi modelli PRO e MAX la nuovissima fotocamera Wide che ha un sensore con pixel da 1,9 µm, il più grande mai visto su iPhone, per meno rumore e velocità dell’otturatore più elevate necessarie in tutte le condizioni di illuminazione. Abbinata all’apertura ƒ/1,5 più ampia, la fotocamera Wide su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max offre un enorme miglioramento in situazioni di scarsa illuminazione, fino a 2,2 volte rispetto a iPhone 12 Pro e quasi 1,5 volte rispetto a iPhone 12 professionisti max. La stabilizzazione ottica dell’immagine con spostamento del sensore (OIS), unica per iPhone, è disponibile su entrambi i modelli, stabilizzando il sensore anziché l’obiettivo, in modo che le immagini siano fluide e il video sia stabile che se chi riprende si muove.

La nuova fotocamera Ultra Wide ha un’apertura ƒ/1.8 molto più ampia e un nuovo sistema di messa a fuoco automatica, che apporta un miglioramento del 92% per ambienti con scarsa illuminazione, producendo immagini più luminose e nitide. Il nuovo design dell’obiettivo, la capacità di messa a fuoco automatica per la prima volta nell’Ultra Wide su iPhone, e il software avanzato, sbloccano anche la fotografia macro. Gli utenti possono acquisire immagini nitide in cui gli oggetti appaiono più grandi, ingrandendo i soggetti con una distanza minima di messa a fuoco di 2 centimetri. La macro si estende anche al video, inclusi Slo-mo e Time-lapse.

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max vantano anche una nuova fotocamera con teleobiettivo da 77 mm, che consente agli utenti di avvicinarsi ai propri soggetti durante la registrazione di video e ottenere ritratti con cornice ancora più classica, offrendo uno zoom ottico 3x per una gamma di zoom ottico totale 6x sulla fotocamera sistema.

Display

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max introducono il nuovo Super Retina XDR con ProMotion, che supporta una frequenza di aggiornamento adattiva da 10Hz a 120Hz, per frame rate veloci quando gli utenti ne hanno bisogno e preservare la durata della batteria quando non lo fanno. Disponibile nelle dimensioni da 6,1 pollici e 6,7 pollici, il nuovo display sfrutta un pannello OLED più efficiente. Apple ci assicura (per l’ennesima volta) che è il display più luminoso di sempre su iPhone con una luminosità massima all’aperto fino al 25% superiore.

Prezzi e disponibilità

È possibile acquistare iPhone 13 Pro versando €49,54 al mese per 24 mesi o a €1189 (IVA incl.) e iPhone 13 Pro Max versando €53,70 al mese per 24 mesi o a €1.289 su apple.com/it/store, tramite l’app Apple Store e presso gli Apple Store.