IOS 16.1 introduce la ricarica con energia pulita per iPhone

Alcune funzionalità di iOS hanno una sfortunata propensione a passare inosservate e quella scoperta oggi potrebbe facilmente essere una di queste. Tuttavia, sarebbe un peccato. Con il lancio di iOS 16.1, Apple sta introducendo “Clean Energy Charging ”, una funzionalità che punta ad alimentare i nostri iPhone con energia pulita…o almeno più pulita. Come? Utilizzando in particolare la geolocalizzazione.

Come sintetizzato da XDA Developers, questa funzione combina la ricarica ottimizzata della batteria (che già conoscevamo, in particolare per evitare di affaticare la batteria durante una lunga ricarica notturna) con la geolocalizzazione per consentire all’iPhone di consultare le previsioni di emissioni di carbonio legate alla rete elettrica locale. Sulla base di questo fattore e imparando dalle tue abitudini di ricarica, il dispositivo sarà quindi in grado di ricaricarsi quando la ricarica ha il minor impatto sull’ambiente.

Come per magia

Questa funzione, che normalmente dovrebbe essere invisibile alla maggior parte degli utenti, è progettata anche per attivarsi solo quando carichiamo il nostro iPhone da una posizione di ricarica abituale (la casa, l’ufficio o un altro luogo che frequentiamo spesso). Una gradita sottigliezza per evitare che la ricarica venga temporaneamente bloccata nel momento peggiore, ad esempio durante un viaggio. Si noti inoltre che è del tutto possibile disattivare questa nuova funzione se lo si desidera. Per fare ciò, è sufficiente andare nelle impostazioni, sotto la scheda batteria, quindi in “Stato batteria e carica”.

In realtà, l’unico inconveniente di questa funzionalità è che non è ancora disponibile in Europa. Solo gli utenti statunitensi possono attualmente goderselo. Apple non ha ancora indicato se questa ricarica “energia pulita” arriverà un giorno in altri territori. Visto il contesto globale, la crisi ambientale ed energetica, però, sarebbe sorprendente se Apple privasse buona parte dei suoi utenti di una caratteristica davvero rilevante.

Ricordiamo che la funzione “ Clean Energy Charging” è stata annunciata da Apple al WWDC di giugno, durante la presentazione di iOS 16. Tuttavia si è concretizzata alla fine di questa settimana, tramite iOS 16.1 (e non iOS 16), insieme ad altri ritardatari, tra cui il Libreria condivisa iCloud, la funzione Live Activities o l’offerta Apple Fitness Plus.