iOS 16.4 è ufficiale: tutte le novità nel dettaglio

Dopo una breve settimana di beta, iOS 16.4 è ora disponibile per iPhone. Questo aggiornamento porta con sé numerose correzioni di bug e alcune interessanti nuove funzionalità per gli smartphone Apple. Scopriamole insieme!

Nuove emoji

La nuova versione introduce 21 nuovi emoji, tra cui nuovi animali come oca, alce, asino e medusa, oltre a cuori di diversi colori e un’emoji con una mano a forma di segnale di stop. Secondo Emojipedia, questi emoji derivano dalle raccomandazioni Unicode di settembre 2022.

Isolamento vocale migliorato

Come anticopato di recente, Apple migliora la qualità delle chiamate su iPhone con iOS 16.4. L’isolamento vocale, come suggerisce il nome, è una funzione che filtra il rumore ambientale, teoricamente in grado di eliminare musica, voci o rumori di costruzione durante una chiamata.

Ecco i modelli compatibili con questa funzione:

iPhone SE (2a generazione e successive)

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Nuovo Always-on

Per aiutare gli utenti a concentrarsi meglio, iOS 16.4 offre una nuova modalità di concentrazione senza always-on, che disattiva la funzione sempre attiva quando si entra in questa modalità.

Altre novità

Inoltre, l’Apple Wallet ha un nuovo widget che può essere posizionato sulla schermata iniziale in tre diverse dimensioni. La nuova opzione di accessibilità “Diminuisci luci lampeggianti” aiuta a identificare e attenuare le luci lampeggianti nei contenuti video.

Infine, iOS 16.4 offre alcune migliorie su altre app, come il ritorno dell’animazione che gira la pagina su Apple Books, la nuova icona in basso su Apple Music per la musica in coda e la scheda Canali su Apple Podcast per visualizzare le reti monitorate.

Conclusioni

In generale, iOS 16.4 introduce molte funzionalità interessanti per gli utenti iPhone, migliorando l’esperienza complessiva dell’utente. Pronti al download?