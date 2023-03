iOS 16.4 porta su iPhone la funzione per migliorare la qualità dell’audio in chiamata

La qualità delle chiamate su uno smartphone è importante, ma non tutti i telefoni sono uguali. Gli iPhone di Apple sono spesso conosciuti per la loro buona qualità. Tuttavia, a partire dall’iPhone 13, Apple ha rimosso la funzione di “riduzione del rumore”, una decisione che riguarda anche gli iPhone 14, senza ufficializzarlo se non attraverso il supporto online.

Apple ha descritto la funzione come l’utilizzo della pressione dell’aria per ridurre i suoni ambientali di sottofondo in modo da poter sentire meglio durante le chiamate in ambienti rumorosi. Tuttavia, sembra che questa funzione sia limitata solo agli iPhone 12, a meno che non sia attivata di default e non sia possibile disattivarla.

Per migliorare la qualità delle chiamate, Apple prevede di aggiungere una nuova funzione chiamata “isolamento vocale” con l’aggiornamento di iOS 16.4. Anche se questa funzione esiste già per le chiamate VOIP, come FaceTime e WhatsApp, la grande novità è il supporto per le chiamate “normali” su reti cellulari. Tuttavia, l’isolamento vocale non agisce nello stesso modo della funzione di riduzione del rumore. Invece di filtrare il rumore ambientale per permettere all’utente di sentire meglio il proprio interlocutore, l’isolamento vocale enfatizza il suono della voce dell’utente durante una chiamata FaceTime e blocca i rumori circostanti per il destinatario della chiamata.

In definitiva, la differenza tra la riduzione del rumore e l’isolamento vocale su iPhone è che la prima filtra il rumore ambientale del proprietario dell’iPhone in modo che possa sentire meglio il suo interlocutore, mentre la seconda rimuove i rumori ambientali dall’iPhone in modo che la persona all’altro capo della linea non li senta. La funzione di isolamento vocale è molto potente e può rimuovere completamente il rumori di strada, asciugacapelli o musica ad alto volume riprodotta intorno all’iPhone.