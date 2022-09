IOS 16 è disponibile per il download

Come ogni anno, Apple ha annunciato al WWDC 2022 una nuova versione del suo sistema operativo per iPhone: iOS 16. Dagli smartphone compatibili alle nuove funzionalità e tempi di disponibilità, ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo aggiornamento di casa Apple.

Data e ora di rilascio

Dopo diversi mesi di beta pubblica, iOS 16 è finalmente arrivato. Annunciata al WWDC, questa versione è prevista per oggi, 12 settembre 2022. Dalla redazione confermiamo che è già disponibile per il download.

Quali iPhone sono compatibili con iOS 16?

Ecco l’elenco completo degli iPhone compatibili con iOS 16. Notiamo che alcuni dispositivi non sono più supportati, come iPhone 7 e 7 Plus, 6 s e 6 s Plus o iPhone SE di prima generazione.

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Come installare iOS 16?

Prima di qualsiasi download, vi consigliamo di fare un backup al vostro iPhone, e solo dopo collegarsi al Wi-Fi per non sprecare GB (oltre 3,3 GB)

Una volta terminato, ecco come aggiornare il vostro iPhone a iOS 16:

Andare alle Impostazioni, nella scheda Generali

Fare clic su Aggiornamento software. Dopo alcuni secondi, una schermata vi chiederà di scaricare iOS 16.

Fare clic su Scarica e installa. Il vostro iPhone ti chiederà quindi di inserire il tuo codice e di accettare i T&C.

Dopo un tempo più o meno lungo, il vostro iPhone si riavvierà per installare l’aggiornamento. Tutto quello che bisogna fare è aspettare.

Quando iOS 16 viene rilasciato come versione pubblica, ovviamente non sarà necessario eseguire questa procedura. Tutto quello che c’è da fare fare è installare iOS 16 come qualsiasi aggiornamento andando su Impostazioni> Generali> Aggiornamento software.

Cosa c’è di nuovo?

Per tutte le novità vi rilasciamo a questa pagina –> LINK