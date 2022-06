iOS 16 porta una schermata di blocco completamente nuova su iPhone

Ieri sera al WWDC, Apple ha annunciato iOS 16. Una delle più grandi funzionalità della nuova versione del sistema operativo riguarda il supporto per una schermata di blocco personalizzabile. In altre parole, gli utenti possono ora personalizzare la schermata di blocco con il proprio stile, includendo anche vari ritocchi per l’orologio e la data.

Inoltre, Apple sta portando i widget nella schermata di blocco, consentendo quindi agli utenti di ottenere informazioni da determinate app senza nemmeno sbloccare l’iPhone.

“La schermata di blocco diventa più personale, bella e utile con iOS 16. Con un nuovo effetto multistrato, i soggetti delle foto vengono posizionati ad arte davanti all’ora sulla schermata di blocco, creando un senso di profondità. Gli utenti possono anche modificare l’aspetto della data e dell’ora con stili di tipo espressivo e scelte di colore”, afferma Apple.

I widget della schermata di blocco saranno più o meno ispirati dalle complicazioni di Apple Watch e Apple sta introducendo anche il supporto per più schermate di blocco.

In altre parole, gli utenti possono creare diversi stili e quindi passare da uno all’altro con un semplice tocco come avviene su Apple Watch.

“Una nuova galleria Lock Screen presenta una gamma di opzioni per l’ispirazione, come le collezioni Apple, che includono Pride e Unity per celebrare momenti culturali speciali; uno sfondo del tempo per vedere le condizioni meteorologiche in tempo reale mentre cambiano durante il giorno; e uno sfondo di astronomia per le viste della Terra, della luna e del sistema solare. Gli utenti possono anche creare schermate di blocco utilizzando le loro emoji o combinazioni di colori preferite. Con più schermate di blocco, gli utenti possono passare da un preferito all’altro con un semplice tocco”, afferma l’azienda.

iOS 16 dovrebbe essere disponibile a settembre per iPhone 8 e versioni successive, con il programma beta che inizierà entro la fine dell’estate.