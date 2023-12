iOS 17.1.2 un aggiornamento importante per la sicurezza dell’iPhone

Mentre iOS 17.2 è in versione beta, Apple sta rilasciando un aggiornamento iOS 17.1.2 che risolve difetti di sicurezza abbastanza importanti su iOS 17.1.1 da preoccupare Apple. Come riportato da CBS, il marchio Apple ha iniziato a distribuire questa versione, indicando che “ questo aggiornamento apporta importanti correzioni di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti” di iPhone.

Risolvere le vulnerabilità di WebKit

Più nello specifico, le falle riguardavano WebKit, il motore di rendering di Apple che i browser web su iOS, incluso Safari, devono utilizzare. In una pagina di supporto dedicata, Apple fornisce qualche dettaglio in più, descrivendo nello specifico due problemi.

A causa di uno dei difetti, “l’elaborazione dei contenuti web [potrebbe] rivelare informazioni sensibili”. Per quanto riguarda la seconda preoccupazione, si legge che “ il trattamento dei contenuti web può portare all’esecuzione di codice arbitrario ”. In entrambi i casi, Apple spiega di essere “ stata a conoscenza di un rapporto che indicava che questo problema poteva essere sfruttato con versioni di iOS precedenti a iOS 16.7.1 ”.

iOS 17.1.2 risolve quindi queste due vulnerabilità di sicurezza. Uguale per gli iPad in cui viene inviato l’aggiornamento iPadOS 17.1.2 per gli stessi motivi.

Segnalazione da Google

“Per la protezione dei nostri clienti, Apple non rivela, discute o conferma problemi di sicurezza finché non viene condotta un’indagine e non sono disponibili patch o versioni”, ha affermato la società con sede a Cupertino.

Va notato di sfuggita che le due falle sono state individuate e segnalate dai team del Google Threat Analysis Group (TAG).