iOS 18 all’insegna del l’intelligenza artificiale

L’analista Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente fatto luce sui alcuni rumor riguardanti il nuovo aggiornamento di iOS 18. Che potrebbe essere uno dei più grandi aggiornamenti del sistema operativo.

Una delle grandi novità, come già annunciato in precedenza, è il supporto per i Rich Communication Services (RCS) nell’app Messaggi. Questi porteranno la condivisione di media ad alta risoluzione, miglioramenti alle chat di gruppo, ricevute di lettura, indicatori di scrittura, condivisione della posizione e messaggistica via Wi-Fi. Il tutto cross piattaforma.

L’altra grande novità di iOS 18 saranno i miglioramenti all’IA di Siri. Apple potrebbe infatti introdurre capacità di IA generativa, che consentirà di migliorare le risposte alle domande degli utenti e di completare automaticamente le frasi. Anche applicazioni come Apple Music, Pages, Keynote, Xcode e Shortcuts avranno, pare, un supporto per l’intelligenza artificiale.

iOS 18 verrà con tutta probabilità lanciato alla WWDC 24 a giugno. E a quel punto potremo avere finalmente informazioni solide.