IOS 18: Apple ruberà una funzionalità di punta di Google Foto

Apple si prepara a lanciare iOS 18, un aggiornamento significativo per il suo sistema operativo. Una delle innovazioni più rilevanti è l’ampia integrazione dell’intelligenza artificiale in tutto il sistema.

Questo passo rientra in una tendenza globale in cui i giganti della tecnologia come Google, Microsoft e Samsung puntano sull’intelligenza artificiale generativa per trasformare i loro prodotti e servizi.

L’IA su iOS18

Secondo il giornalista Mark Gurman di Bloomberg, Apple prevede di aggiungere funzionalità di fotoritocco basate sull’intelligenza artificiale, simili a quelle recentemente introdotte dai concorrenti come Google.

Ad esempio, Google Foto offre una funzionalità chiamata “Gomma magica” che semplifica la rimozione di oggetti indesiderati dalle foto. Questo strumento potrebbe essere incluso nel nuovo aggiornamento di Apple.

Come promemoria, Google Magic Editor è uno strumento di fotoritocco basato sull’intelligenza artificiale che permette agli utenti di modificare facilmente le proprie foto con pochi clic. Ha debuttato come funzionalità principale di Pixel 8 e 8 Pro ed è ora disponibile per tutti gli utenti di Google Foto con un dispositivo Android o iOS.