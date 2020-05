La gara per vincere il titolo di smartphone più popolare al mondo si sta trasformando in una sfida tutta in casa Apple: secondo gli ultimi dati forniti dall’istituto di ricerca Omdia, nel primo trimestre dell’anno l’iPhone 11 avrebbe preso il posto dell’iPhone XR come modello più venduto.



Apple ha infatti spedito 19,5 milioni di iPhone 11s nel periodo da gennaio a marzo. Nonostante l’impatto negativo dell’epidemia da coronavirus sulla domanda dei consumatori, le spedizioni di iPhone 11 del primo trimestre 2020 hanno superato il totale delle spedizioni di iPhone XR del primo trimestre del 2019 di quasi 6 milioni di unità.

“Per più di cinque anni, anche in presenza di condizioni mutevoli nel mercato wireless e nell’economia globale, una cosa è rimasta coerente nel settore degli smartphone: Apple ha conquistato il primo o il secondo gradino nella classifica globale delle spedizioni di modelli”, ha affermato Jusy Hong , direttore della ricerca sugli smartphone di Omdia. “Il successo di Apple è il risultato di una strategia che mira a offrire relativamente pochi modelli. Ciò ha permesso all’azienda di concentrare i propri sforzi su un numero limitato di prodotti che si rivolgono a un’ampia gamma di consumatori e vendono volumi estremamente elevati”.

iPhone 11 e iPhone XR

Con iPhone Apple è riuscita a trovare il giusto equilibrio tra prezzi e funzionalità, garantendo un forte appeal dello smartphone.

Al lancio, l’iPhone 11 costava 50 dollari in meno rispetto al suo predecessore iPhone XR. Tuttavia, nonostante il prezzo più basso, iPhone 11 presenta una configurazione a doppia fotocamera, un importante aggiornamento rispetto alla configurazione a obiettivo singolo del precedente leader di mercato. Questa novità si è rivelata estremamente attraente per i consumatori, favorendo l’aumento delle vendite.



Il Galaxy A51 di Samsung è secondo nella classifica dei modelli di smartphone più venduti, con 6,8 milioni di unità. Quest’anno Samsung ha mantenuto la seconda posizione sostituendo con successo il Galaxy J4 Plus.

Le prestazioni più sorprendenti nel primo trimestre dell’anno sono state quelle di Xiaomi. Gli smartphone Redmi Note 8 e Redmi Note 8 Pro si sono classificati rispettivamente terzo e quarto, con spedizioni di 6,6 milioni e 6,1 milioni di unità.

Apple e Samsung dominano la top 10

Sono quattro i modelli Apple nella top 10 dei più venduti: iPhone 11, iPhone XR, iPhone 11 Pro Max e iPhone 11 Pro, rispettivamente al primo, quinto, sesto e ottavo posto.

Ciò rappresenta un notevole miglioramento delle prestazioni dell’azienda dal primo trimestre dello scorso anno, quando l’iPhone XS e XS Max non erano neppure tra i primi 10.

Quest’anno, tutti e tre i modelli recentemente messi sul mercato hanno raggiunto le prime posizioni della classifica.

Anche Samsung ha quattro modelli nella top 10. Tuttavia, il Galaxy S20+ 5G è l’unico flagship del produttore sudcoreano a occupare le prime posizioni. Gli altri modelli Samsung tra i primi 10 sono dispositivi di fascia media e bassa.

“La mossa di Samsung di aumentare il numero di modelli della serie Galaxy ha diluito i volumi delle spedizioni dei singoli smartphone. Inoltre, l’aumento dei prezzi ha completamente tolto tali dispositivi dalla disponibilità di acquisto da parte dei consumatori mass market”.

Samsung bene nel mercato 5G

Vanno meglio le cose per Samsung se parliamo di 5G. Il Galaxy S20+ 5G ha conquistato la corona di leader tra gli smartphone con connettività di rete evoluta.

Mate 30 5G e Mate 30 Pro 5G di Huawei occupano la seconda e la terza posizione. La maggior parte dei modelli 5G di Huawei sono stati distribuiti sul mercato cinese che ha visto un forte aumento della domanda di dispositivi di nuova generazione. Samsung sta lanciando e vendendo smartphone 5G nella maggior parte delle regioni in cui sono disponibili servizi e reti 5G, ovvero Stati Uniti, Europa e alcune parti dell’Asia.

Tuttavia, a causa della pandemia da COVID-19, in molti Paesi il mercato degli smartphone continuerà a contrarsi ed insieme ad esso anche il ritmo di espansione del 5G.

Unica eccezione è la Cina, dove il mercato degli smartphone si sta riprendendo rapidamente. Omdia prevede che la top 10 degli smartphone 5G sarà presto dominata dai produttori cinesi.