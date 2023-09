iPhone 12: la Francia approva l’aggiornamento anti-radiazioni

Se nelle ultime due settimane si è parlato quasi esclusivamente di iPhone 15, ora si torna a parlare di iPhone 12. Come vi avevamo raccontato qualche giorno fa, infatti, la National Frequency Agency (ANFR) francese ha scoperto che l’iPhone 12 standard emetteva onde elettromagnetiche superiori a quelle consentite.

Ciò ha immediatamente costretto l’ente regolatore a vietare ad Apple di vendere il dispositivo sul mercato locale e ha chiesto all’azienda di Cupertino di pubblicare un aggiornamento software per risolvere il problema, pena il ritiro totale di tutti i pezzi dal mercato.



Un nuovo rapporto dell’ANFR – oggi – afferma di aver approvato l’aggiornamento software dell’iPhone 12 di Apple (versione 4.06.02) che è stato testato dall’agenzia francese. La release abbassa realmente i livelli del tasso di assorbimento specifico (SAR) a 3,94 W/kg. Nel comunicato stampa si legge “Spetta ora ad Apple distribuire il nuovo aggiornamento a tutti gli utenti di iPhone 12 in Francia“.



Lo standard UE per il SAR di un dispositivo riposto in tasca è di 4,0 watt per chilogrammo. L’iPhone 12, invece, totalizzava un SAR di 5,74 W/kg, oltre il limite di legge dunque.

Va sottolineato, però, come i metodi di test in Francia differiscano da quelli di altri Paesi in quanto includono il test SAR anche per gli arti, per testarne le emissioni quando si tiene il telefono in mano. Una prova che lo smartphone di Apple non aveva superato. È interessante notare come l’iPhone 12 non restituisse una misura Sar al di sopra della soglia al momento del lancio nel 2020, poiché l’agenzia francese ha introdotto il test SAR aggiornato agli arti in un secondo momento.



I funzionari di diversi stati membri dell’UE, tra cui Belgio, Germania e Italia, hanno già chiesto ad Apple di rilasciare questo aggiornamento in tutta l’UE, ma resta da vedere se Apple distribuirà l’aggiornamento anche in altri Paesi al di fuori della Francia.