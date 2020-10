IPhone 12: per sfruttare il 5G bisognerà disattivare la modalità Dual SIM

Durante la presentazione di iPhone 12, Apple si è focalizzata in particolare su una novità: il supporto alla tecnologia 5G. Tuttavia, una limitazione tecnica indica che le reti di nuova generazione non saranno compatibili con la modalità dual SIM.

Da iPhone XS, XS Max e XR è possibile attivare una seconda linea telefonica grazie al supporto del profilo eSIM abbinato ad una SIM card tradizionale. Tuttavia, l’attivazione di questa funzione eSIM porterebbe ad un limite: l’iPhone 12 non sarebbe più compatibile con le reti 5G.

Sui forum di Reddit, un utente ha pubblicato un documento di supporto di Apple agli operatori di telefonia mobile che distribuiscono l’iPhone 12. In quest’ultimo si spiega:

Quando due linee sono attivate in modalità Dual SIM, i dati 5G non sono supportati su nessuna delle due linee e torneranno alla rete 4G LTE. Se i clienti utilizzano l’eSIM solo su un operatore 5G compatibile con l’abbonamento, beneficeranno dell’accesso 5G.

L’utente che ha reso pubbliche queste informazioni aggiunge che Apple distribuirà un aggiornamento per correggere il problema entro la fine di quest’anno.

Il problema riguarda anche Android

È interessante notare che questo problema riguarda anche gli smartphone Android. iGen riporta che i terminali 5G della gamma Pixel, svelati all’inizio di questo mese, non possono sfruttare le reti 5G nemmeno quando è attivata la modalità dual SIM.

In una pagina di supporto, Google spiega che:

I telefoni Pixel 5 e Pixel 4a (5G) con doppia scheda SIM utilizzano reti 4G. Per connetterti alle reti 5G, disabilita temporaneamente la scheda SIM che non è configurata per utilizzare i dati.

Secondo Android Authority, attualmente ci sono solo una manciata di smartphone compatibili con una modalità dual SIM 5G + 5G. È il caso di Xiaomi Redmi 10X, del Redmi 10X Pro del Vivo Iqoo Z1 (riservato al mercato cinese) che montano uno dei SoC di MediaTek in grado di supportare questa tecnologia: Dimensity 820/1000/1000 Plus.

Per quanto riguarda Qualcomm, fornitore della maggior parte degli altri produttori Android e Apple per i suoi chip personalizzati, il supporto per la doppia SIM 5G + 5G non è ancora disponibile.