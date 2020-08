Continuano a giungere dettagli sulla presentazione del nuovi iPhone 12 di Apple e degli altri prodotti che dovrebbero essere lanciati in contemporanea con la nuova gamma di smartphone di Apple.

Nuove informazioni provengono da Jon Prosser, leaker ed esperto delle faccende di casa Apple. Per chi ancora non lo conoscesse si tratta della persona che aveva predetto correttamente la data dell’annuncio di iPhone SE, a marzo.

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

– Via press release

– Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

– Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

– Preorders week 42 w/c Oct 12

– Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

– Preorder and shipping in Nov (no exact date yet) — Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020

Secondo le informazioni di Prosser, di cui riportiamo il tweet qui sopra, Apple terrà l’evento dedicato ad iPhone 12 e 12 Pro nella settimana del 12 ottobre. Apple aprirà i preordini per i modelli di iPhone 12 (anche se non per il modello Pro) la stessa settimana e inizierà la spedizione verso i negozi la settimana seguente, quella che inizia il 19 ottobre.

Leggi anche: ecco come saranno i nuovi iPhone 12

I modelli di iPhone 12 Pro dovrebbero essere distribuiti a novembre.

Prosser offre una data anche per l’annuncio dell’iPad 10.2 di nuova generazione e dell’Apple Watch Series 6: per questi prodotti bisongerà attendere la settimana del 7 settembre. In questo caso Apple non terrà un evento dedicato ai due dispositivi, ma li lancerà con un comunicato stampa.



Riassumento, Apple dovrebbe svelare ben quattro modelli della gamma “12”: iPhone 12, 12 Pro, 12 Max e 12 Pro Max.