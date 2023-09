iPhone 15 Pro e Pro Max ufficiali con scocca in titanio e nuovo Action Button

Grande attesa, come sempre, per i due top phone di Apple, gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. La prima novità risiede nella scocca, realizzata in titanio, la seconda, meccanica, sta tutta in un pulsante laterale chiamato Action Button che, sostituendo il tasto mute, inserisce un pulsante personalizzabile. Il nuovo tasto permette di accedere a scorciatoie, visualizzare numerose funzioni, aprire la fotocamera, accendere la torcia e altro ancora. Come impostazione di default funziona ancora da mute per la suoneria, ma ora può fare molto di più.

Il modello Pro ha uno schermo da 6,1 pollici mentre il Pro Max si estende a 6,7 pollici, lo stesso polliciaggio dei nuovi iPhone 15 e 15 Plus. Entrambi sono alimentati dal chip A17 Pro che, secondo Apple, offrirà le prestazioni più veloci di qualsiasi altro smartphone e potrà persino sfidare alcuni PC di fascia alta.

Entrambi i telefoni, finalmente, hanno la porta USB Type-C nella parte inferiore, al posto della vecchia porta Lightning. Porta che, nel caso del Pro, potrebbe aggiungere qualcosa di più interessante della semplice modalità di ricarica: Apple afferma infatti che iPhone 15 Pro è il primo telefono con velocità di trasferimento di 10 Gbps, specifica che renderà molto più semplice scaricare foto e video (o file di grandi dimensioni di qualsiasi tipo) dal telefono.



I nuovi dispositivi sono disponibili nei colori bianco, nero, blu e “natural”.

CUPERTINO, CALIFORNIA – September 12, 2023: Apple CEO Tim Cook introduces the new iPhone lineup at Apple Park. (Photo by Brooks Kraft/Apple Inc.)

Entrambi i modelli Pro sono dotati di display Super Retina XDR con ProMotion e supportano sia il display Always On sia la nuova modalità StandBy di iOS 17.



Greg Joswiak, direttore marketing di Apple, ha promesso che negli iPhone 15 Pro e Pro Max sono state integrate le migliori fotocamere mai realizzate da Apple, l’equivalente di sette obiettivi distinti. Fra queste una fotocamera aggiornata da 48 Megapixel con il supporto dei sistemi AI di Apple. Ora, utilizzando la fotocamera principale, è possibile scattare a più lunghezze focali (24 mm, 28 mm e 35 mm in risoluzione nativa). Lo zoom ottico arriva a 5x, con una lunghezza focale di 120 mm.

Infine, un annuncio per stupire: iPhone 15 Pro è già pronto per funzionare insieme al visore di Apple: può infatti catturare contenuti in Spatial Video, visualizzabili sul Vision Pro. La funzione arriverà nei prossimi mesi (probabilmente con lo sbarco commerciale in Usa del visore).

Prezzi e disponibilità di iPhone 15 Pro e Pro Max

iPhone 15 Pro parte da 1.239 euro (o da 51,62 euro x 24 mesi se acquistato a rate), mentre iPhone 15 Pro Max sarà disponibile a partire da 1.489 euro (o da 62,04 euro x 24 mesi se acquistato a rate).