iPhone 15 Pro si mostra in un prototipo, ecco cosa cambierà

Ormai la serie di smartphone di Apple è arrivata al modello iPhone 15, un traguardo non da poco. Per questo nuovo modello Apple potrebbe effettuare diversi cambiamenti, specialmente per quanto riguarda i pulsanti.

Le informazioni arrivano da un utente che è riuscito a mettere le mani su un prototipo di iPhone 15. Non si tratta di un cellulare funzionante, ma soltanto di un modello che ne mostra l’aspetto: tuttavia anche soltanto con questo è possibile fare delle considerazioni interessanti.

In primo luogo è possibile vedere, finalmente, una porta di ricarica USB-C al posto di quella Lightning. Del resto non c’è molto da stupirsi viste le normative EU a cui Apple deve sottostare: è da vedere però se questo rimarrà anche in futuro o se verrà utilizzata una ricarica esclusivamente wireless.

Passando a esaminare i pulsanti, possiamo notare diverse cose. Infatti il pulsante per il volume sembra essere diventato un tasto unico, più lungo. Stessa sorte lo slider per il silenzioso, che in effetti uno slider non lo sarà più. Questi elementi farebbero intuire un passaggio ai pulsanti a stato solido, ma secondo alcuni informatori Apple potrebbe rinunciare a questo design per problemi tecnici.

Altre caratteristiche visibili in questa unità di iPhone 15 Pro sono il comparto per SIM e le fotocamere molto sporgenti. Non sappiamo se sarà questo il design utilizzato da Apple o se nel modello finale cambierà qualcosa: tuttavia la direzione che la compagnia vuole prendere sembra essere chiara.