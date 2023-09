Apple svela iPhone 15 e iPhone 15 Plus: tutte le novità

Apple ha finalmente sollevato il velo dai suoi nuovi modelli “base” che affiancheranno le versioni “Pro”: iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Mentre il passaggio a USB-C era previsto, ci sono molte altre novità interessanti da esplorare. Scopriamole insieme!

Dynamic Island e non solo

L’iPhone standard continua a essere uno dei dispositivi più amati sul mercato degli smartphone, e quest’anno, Apple ha messo a punto una serie di miglioramenti chiave.

Innanzitutto, c’è il nuovo schermo con funzione Dynamic Island, ereditato dall’iPhone 14 Pro. Questa innovazione si traduce in una piccola bolla che contiene il FaceID notevolmente ridotta rispetto al notch precedente, offrendo un aspetto più pulito e un maggiore spazio sullo schermo. Inoltre, il display Super Retina da 6,1 pollici è stato ottimizzato per una resa visiva eccezionale.

Un grande balzo in avanti riguarda anche le prestazioni, grazie all’adozione del potente chip Apple A16 Bionic. Questo chip garantisce un’esperienza più fluida e reattiva.

La fotocamera grandangolare ha subito un aggiornamento significativo con l’introduzione di un sensore da 48 Megapixel. Questo consente di utilizzare la tecnologia di pixel binning, una caratteristica comune negli smartphone Android, per scattare foto di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

L’iPhone 15 presenta anche una nuova fotocamera teleobiettivo equivalente a 52 mm da 12 Megapixel con un’apertura di f/1.6, ideale per catturare dettagli nitidi e ritratti mozzafiato.

Migliorano chiamate e connettività

Un’altra area in cui Apple si è concentrata è la qualità delle chiamate. Grazie all’intelligenza artificiale, l’iPhone 15 è progettato per isolare meglio la voce dell’utente durante le chiamate, garantendo una comunicazione chiara anche in ambienti rumorosi.

La connessione satellitare è stata ulteriormente migliorata negli Stati Uniti, consentendo agli utenti di chiamare l’assistenza dell’operatore AAA tramite una connessione satellitare in caso di emergenza.

Debutta l’USB-C

La notizia più attesa è il passaggio di Apple a USB-C. Tuttavia, su iPhone 15, questa transizione è graduale, con una porta USB-C limitata a USB 2.0. Questo permette, ad esempio, di caricare direttamente la custodia degli AirPods dal telefono utilizzando un cavo USB-C a USB-C. Inoltre, Apple ha sottolineato che ora tutti i suoi principali prodotti utilizzano USB-C, compresi iPhone, iPad e Mac.

La ricarica wireless sta evolvendo verso una maggiore compatibilità con lo standard Qi 2.0 e MagSafe.

IPhone 15 Plus: dimensioni maggiori, stesse specifiche

L’iPhone 15 Plus condivide molte delle caratteristiche dell’iPhone 15, ma con una diagonale dello schermo aumentata a 6,7 pollici, ideale per chi ama schermi più ampi.

Prezzo e disponibilità

Apple ha annunciato i prezzi negli Stati Uniti, con l’iPhone 15 che inizia a $799 e l’iPhone 15 Plus a $899. Per l’Italia invece, si parte da 979€ per iPhone 15 e da 1229€ per iPhone 15 Plus.