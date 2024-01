iPhone 16, finalmente arrivano gli 8 GB di RAM

Secondo l’analista Jeff Pu, Apple potrebbe aumentare la RAM sui modelli di base dell’iPhone 16. L’informazione proviene dal rapporto di Pu per Haitong International Securities, che dettaglia che tutti i modelli della serie iPhone 16, comprese le versioni Pro, avranno 8 GB di RAM.

8 GB di RAM rappresentano un grande miglioramento per l’iPhone 16 e 16 Plus, poiché i loro predecessori utilizzano ancora 6 GB di RAM. Ma i miglioramenti non finiscono qui: infatti tutti i modelli non-Pro dell’iPhone 16 otterranno il supporto per la connettività Wi-Fi 6E più veloce, una caratteristica già presente sui modelli iPhone 15 Pro.

Passando ai modelli iPhone 16 Pro, il rapporto suggerisce che Apple utilizzerà come chipset lo Snapdragon X75 5G di Qualcomm al posto del X70 utilizzato nella serie iPhone 15 del 2023. I modello iPhone 16 e 16 Plus standard continueranno a utilizzare il vecchio X70, mentre il più veloce ed efficiente X75 sarà limitato ai modelli Pro.