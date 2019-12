IPhone 5G, la priorità assoluta di Qualcomm

E’ previsto che Apple lanci il suo primo iPhone con funzionalità 5G l’anno prossimo e il presidente di Qualcomm, Cristiano Amon, ha recentemente rivelato che portare questo dispositivo sul mercato è diventata la “priorità numero uno” per l’azienda.

Apple e Qualcomm hanno risolto la loro disputa sui brevetti all’inizio di quest’anno e i due hanno firmato un accordo di licenza pluriennale che avrebbe permesso al colosso della tecnologia di Cupertino di utilizzare i chip Qualcomm sull’iPhone 5G.

Le persone che hanno familiarità con la questione hanno suggerito che il primo iPhone con funzionalità 5G sarebbe arrivato nel 2020, e ora Amon conferma che diverse generazioni di iPhone verranno fornite con modem Qualcomm per il supporto 5G.

“Abbiamo un accordo pluriennale con Apple. Non è uno, non è due, è pluriennale per il nostro modem Snapdragon. Non ci aspettiamo aspettative per il front-end, soprattutto perché lo abbiamo coinvolto molto tardi “, ha detto Amon. “Probabilmente ci siamo reimpegnati più tardi di quanto vorremmo entrambi, e penso che abbiamo lavorato insieme per cercare di fare il più possibile e trarre il massimo vantaggio da ciò che hanno fatto prima in modo che possiamo in realtà lanciare un telefono nei tempi previsti con 5G”.