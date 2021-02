A un anno dall’inizio della pandemia globale di Covid-19, Apple sembra aver trovato il modo di risolvere il problema di come sbloccare l’iPhone con Face ID senza rimuovere la mascherina protettiva.



Nell’ultima versione di iOS (la 14.5), il sistema operativo per iPhone in fase di beta pubblica, gli utenti possono abilitare un’impostazione che fa funzionare Face ID anche se si indossa la mascherina, ma solo si ha al polso un Apple Watch.



La funzione, che è stata presa in prestito da un’opzione da tempo disponibile sui computer Mac, sfrutta il fatto che l’Apple Watch è in grado di sapere se è stato rimosso dal polso di un utente grazie alle rilevazioni del sensore di frequenza cardiaca. Ciò significa che una volta che l’orologio viene sbloccato dopo essere stato indossato, può rimanere sbloccato, con la certezza che sia ancora in possesso del suo proprietario.



Le mascherine si sono rivelate un grande problema per Apple che, negli ultimi tre anni, ha integrato nella maggior parte dei suoi dispositivi il riconoscimento facciale, eliminando il sensore delle impronte digitali.



Sebbene lo sblocco possa essere reso possibile con una certa precisione inquadrando la sezione superiore del viso e i profili visibili sotto la maschera, questi dati non sono sufficienti per consentire un funzionamento in piena sicurezza.



A metà maggio, Apple aveva rilasciato un aggiornamento software per iPhone grazie al quale il telefono orariesce a riconoscere quando l’utente indossa una maschera, richiedendo – come aiuto – l’immissione di una password. Una “soluzione cerotto” che ora dovrebbe essere superata dal nuovo aggiornamento.



L’Apple Watch non consentirà ai possessori di iPhone di bypassare completamente Face ID. Chi indossa la mascherina e un orologio sbloccato, dovrà comunque confermare lo sblocco guardando il telefono. Ma tale impostazione, che deve comunque essere abilitata manualmente, riduce la precisione della funzione. Per tale motivo verrà misurata anche la forza del segnale Bluetooth presente tra il telefono e l’orologio, per garantire che siano nella disponibilità della stessa persona.



La funzione sarà introdotta come parte dell’aggiornamento a iOS 14.5, la cui distribuzione non ha ancora una data ufficiale. Oltre alle modifiche relative a Face ID, il nuovo firmware includerà il supporto per i controller PlayStation 5 e Xbox Series per iPhone.

