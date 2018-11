IPhone continua a calare in Europa

Kantar ha pubblicato i nuovi dati sulle prestazioni dell’iPhone nei tre mesi terminati a settembre 2018. Mentre le vendite negli Stati Uniti sono aumentate, soprattutto grazie all’iPhone 8, la Mela frena in Europa con cali importanti in quasi tutti i paesi.

Le vendite di iPhone sono migliorate del 5% negli Stati Uniti, mentre Android ha perso il 4% nello stesso mercato. Tuttavia, il sistema operativo mobile di Google ha registrato un guadagno significativo in Europa, con un aumento complessivo del 2,3% in EU5 (Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna) rispetto a un calo dell’1,6% per iPhone.

Le vendite di Apple sono diminuite del 4,1% in Spagna, mentre Android è salito del 3,6% raggiungendo una quota di vendita non inferiore al 92,1%. Kantar afferma che è tutto merito dei produttori di dispositivi Android cinesi che hanno registrato vendite record nel mercato europeo.

“Huawei è un produttore che sta compiendo passi significativi: a sei mesi dal lancio della serie P20, ha consolidato la sua posizione di secondo marchio più venduto in Europa dietro Samsung. Xiaomi continua a espandersi rapidamente in Spagna e, più recentemente, in Italia e Francia”.

Nuovi iPhone per aumentare le vendite

Apple non ha rivali negli Stati Uniti e si prevede che l’arrivo di nuovi iPhone contribuirà ad alimentare la continua crescita dell’azienda.

“Le prime vendite di iPhone XS e iPhone XS Max negli Stati Uniti sono buone notizie per Apple. In combinazione con il continuo forte slancio che stiamo riscontrando tra iPhone 8 e 8 Plus, queste vendite hanno contribuito ad un aumento del 5% della quota del sistema operativo per Apple negli Stati Uniti – il più grande guadagno visto in tutto il mondo in questo trimestre. iPhone 8 è stato il modello più venduto negli USA nel corso del trimestre, con una quota del 9,4% del mercato, e con il lancio dell’iPhone XR al di fuori di questo periodo ci aspettiamo che la condivisione di Apple aumenti ulteriormente verso la fine dell’anno”

Samsung Galaxy S9 è stato il modello più venduto in Europa a settembre, con il Galaxy Note 9 anche per la prima volta nella top 10.