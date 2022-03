iPhone SE 3: ecco la funzione che farà felici gli utenti di Apple

Apple ha presentato, lo scorso martedì, il nuovo modello iPhone SE 3. Come sempre accade quando vengono presentati gli smartphone di Apple, la casa di Cupertino non svela tutte le specifiche tecniche dei dispositivi. Anzi, alcune voci, come la memoria Ram, sono da sempre un mistero che viene risolto solo all’uscita dei telefoni, quando i tecnici possono mettere le mani sull’hardware.

La stessa cosa è accaduta per l’iPhone SE 2022: il mistero della Ram è però già stato svelato dalla piattaforma di benchmarking Geekebench che ha confermato la specifica tecnica. iPhone SE 3 è dotato di 4 GB di RAM, proprio come l’iPhone 13 e il modello 13 mini che utilizzano il chipset A15 Bionic.

La scorecard di Geekbench per l’SE (2022) conferma una punteggio di 1.695 nel test single-core, paragonabile alla serie iPhone 13 e 4.021 punti nel reparto multi-core, un dato questo leggermente inferiore rispetto agli iPhone più premium.

L’elenco di Geekbench mostra che il nuovo iPhone low cost (si fa per dire) esegue la versione di iOS 15.4. Apple aprirà i preordini negli Stati Uniti questo venerdì 11 marzo. Negli States il modello base da 64 GB costerà 429 dollari.

Anche in Italia sarà possible preordinare il telefono a partire dalla giornata di venerdì 11 marzo, ma il costo sarà di 529 euro.