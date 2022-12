iPhone SE 4 potrebbe essere rimandato al 2024

Grandi cambiamenti in casa Apple: date le scarse vendite dei telefoni di fascia media alcuni prodotti della compagnia potrebbero essere rimandati o cancellati. Fra questo c’è l’iPhone SE 4, che potremmo non vedere fino al 2024.

Il motivo è che Apple ha optato per un design con solo schermo per la generazione di iPhone SE 4, fattore che però aumenta non di poco i costi di produzione. Inoltre per il 2023 è prevista una recessione non insignificante sul mercato degli smartphone. Per questi motivi, gli analisti si aspettano un rinvio del prodotto per mantenere un margine di guadagno positivo.

Da alcune voci ci si aspetta che l’iPhone SE 4 prenderà semplicemente il nome di iPhone SE, e sarà basato sul modello iPhone XR. Questo significa niente Touch ID ma soltanto face ID, cosa che effettivamente potrebbe contribuire a ridurre i costi. Nessuna di queste notizie sono state confermate da Apple stessa, che potrebbe ancora cambiare idea, ma c’è comunque la concreta possibilità che si debba aspettare ancora più di un anno per questa generazione di SE.