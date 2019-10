IPhone SE2 quasi pronto, hardware da top di gamma ma design “standard”

Sappiamo da tempo che Apple sta lavorando su un iPhone SE di seconda generazione e ora finalmente abbiamo anche una data di rilascio poiché il progetto sembra avanzare a ritmo serrato.

Ming-Chi Kuo, che vanta delle buone fonti all’interno di Apple, conferma alcune delle voci precedenti, spiegando che Apple sta pianificando un iPhone SE 2 di seconda generazione riciclando il case dell’iPhone 8. In altre parole, il prossimo iPhone SE sembrerà un iPhone 8 ma verrà fornito con hardware di ultima generazione.

Ciò significa che iPhone SE 2 sarà un mix di look di iPhone 8 e hardware di iPhone 11, anche se è ovvio che non verrà fornito di tutte le funzionalità più speciali.

L’analista afferma che iPhone SE 2 sarà venduto a circa 399$, circa 50$ in più rispetto all’iPhone 8, attualmente in vendita per a 449$ negli Stati Uniti.

Chip A13 e 3 GB di RAM

Il nuovo iPhone più piccolo potrebbe quindi essere dotato di un display LCD da 4,7 pollici e persino di Touch ID, una funzionalità a cui Apple ha rinunciato con il rilascio di iPhone X. Face ID non sarà offerto. All’interno troveremo il nuovo chip A13 disponibile su iPhone 11 e 3 GB di RAM, mentre è improbabile che le fotocamere corrispondano alle prestazioni viste su quest’ultimo modello.

Kuo afferma che questo nuovo iPhone più piccolo sarà un successo e si aspetta che il dispositivo aumenti sostanzialmente le vendite con un massimo di 40 milioni di unità vendute solo l’anno prossimo.

“IPhone SE2 sarà il miglior aggiornamento possibile per gli attuali utenti della serie iPhone 6 da 100 milioni, sarà un fattore chiave per la crescita di Apple nel 2020”, ha dichiarato Kuo a quanto afferma CNBC. “Riteniamo che iPhone SE2 soddisferà la domanda di più utenti e aumenterà la quota di mercato di iPhone a causa del prezzo più conveniente”.

Non sono disponibili dettagli specifici su quando Apple potrebbe togliere il velo da questo nuovo iPhone ma il dispositivo dovrebbe debuttare a marzo o aprile.