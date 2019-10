Samsung e Fortnite: arriva la skin Glow per tutti i Galaxy

Samsung e Fornite ancora insieme per una collaborazione più forte che mai. Da questa arriva la skin Glow, disponibile per i possessori della serie Galaxy amanti del multiplayer di Epic Games.

Il design della skin prende spunto dal colore “Aura Glow” del nuovo Galaxy Note10, pensato e studiato per i giovanissimi, oltre ad essere ispirato alla luce riflettente di un prisma.

Il download della nuova skin Glow è già disponibile e va ad aggiungersi a un elenco in continua espansione di contenuti esclusivi di Fortnite per Samsung. Nel 2018 ci fu un iniziativa simile con un’altra skin disponibile solo su Galaxy Note9 e Galaxy TabS4.

La partnership giova a Samsung che si avvicina al mondo dei millenials e soprattutto a quello dei gamers, con l’intendo di fornire agli utenti esperienze di gioco all’avanguardia che si accompagnano al successo globale di Fortnite.

Dal comunicato stampa

Dal suo lancio nel 2017, Fortnite è diventato un vero e proprio fenomeno culturale, raggiungendo più di 250 milioni di giocatori registrati all’inizio del 2019, e generando oltre 2 miliardi di dollari in tutto il mondo su tutte le piattaforme. La partnership fornisce a Samsung un’esclusiva di vendita, con la versione Android del gioco disponibile esclusivamente attraverso il Galaxy Store e il sito internet di Epic Games, un riconoscimento dei dispositivi Samsung come gold standard del mobile gaming. Il Galaxy Note10 è l’ultima e più grande offerta della società, con una serie di caratteristiche uniche che rendono un “gioco da ragazzi” l’allenamento dei gamer per diventare i prossimi campioni del mondo Fortnite.

Il Game Booster di Galaxy Note10, un potenziatore di prestazioni predittivo basato sull’intelligenza artificiale, analizza le abitudini di gioco, così come i dati forniti dei publisher, tra i quali Epic Games, per ottimizzare l’esperienza di gioco in base alle specifiche esigenze individuali. Per coloro che amano gli RPG (Role-Playing Game) grafici intensi, Game Booster ottimizzerà il dispositivo per una grafica e frame rate migliori, mentre i giocatori occasionali otterranno un aumento delle prestazioni della batteria, così da poter giocare più a lungo senza rimanere a corto di carica. Oltre a queste innovazioni software, il Galaxy Note10 presenta anche miglioramenti hardware rilevanti.