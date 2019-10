Gadget tecnologici: ecco i più curiosi per regali introvabili

Tra i gadget tecnologici si possono scegliere regali veramente unici, alcuni sono introvabili e rari, altri colpiscono perché emulano il passato glorioso di importanti console come il Nintendo o il mini Tamagochi, altri invece si possono collegare alla televisione per videogiocare o danzare come nel caso dei tappetti interattivi, infine, parliamo dei numerosi accessori attaccabili tramite cavo USB o al computer o allo smartphone. Per essere originali ma allo stesso tempo non scontati, dal mondo della tecnologia, dei geek e dei gamer ecco tantissime idee con gadget introvabili per un regalo di compleanno, natalizio, di Halloween o altre festività. Le proposte arrivano da Dottor Gadget, un e-commerce specializzato nella vendita di accessori e oggetti per accontentare tutte le occasioni.



Console con videogiochi



Le console per videogiochi possono piacere a tre tipi di persone: adolescenti, geek e appassionati di videogiochi, persone innamorate dei giochi anni Ottanta Novanta. I regali che troverete per questa sessione, interessanti ad esempio le piccole console portatili che emulano i modelli come il Game Boy e permettono di giocare con più di 150 giochi, seguono le console portatili con giochi Arcade, i portachiavi console, il retro console System che permette di giocare a più di 200 giochi 8 bit sia con televisioni 8K che a tubo catodico. Molti dei prodotti sono stati creati grazie alla collaborazione di Nintendo Famicom per soddisfare i desideri dei videogiocatori più affezionati permettendo a loro di condividere il gioco grazie ai controller multipli disponibili. Tra moderno e antico riportiamo sia i tappeti retro Dance Console che permetteranno di apprendere diverse coreografie, sia i tappeti game immersivi che permettono di controllare il personaggio di gioco con i piedi.



Tecnogadget



Ci concentriamo adesso sui Tecno Gadget, accessori tecnologici pieni di fantasia sia nella forma che nelle funzioni. Il termine Tecno Gadget comprende anche le console videogiochi che abbiamo appena visto, molti oggetti di questa categoria possono essere collegati ad USB o smartphone, altri hanno funzione autonoma come le microsveglie, gli auricolari da elfo, le mini lamapade, eccetera. Tante le chiavette USB a forma di personaggio, di ciambella o altre delizie culinare, una lampada USB a forma di luna, timer da computer per aiutarti nel lavoro, ciambelle porta tablet, carica batterie o telefonini. Aggiungiamo anche vasi musicali e torcie dalla luce potentissima. Per i Tecno-gadget puoi scegliere regali per tutte le tasche, alcuni anche molto economici, fino a 20 euro si trovano davvero tanti prodotti. Con Dottor Gadget la possibilità di scegliere regali adatti a uomini, donne o bambini, collegati inolte a tante situazioni o tipologia di acquisto.



Accessori tech per scrivania, ufficio e casa



La varietà è importante e permette di trovare molte idee per regali utili e divertenti senza spendere troppo, è l’obiettivo di un’e-commerce dedicato all’oggettistica da regalo e agli accessori. Abbiamo parlato di tecno-gadget e videogiochi che piacciono ai ragazzi, agli appassionati geek o mobiler, alle persone che usano computer e mobile che si stupiranno della fantasia del regalo ma anche della specifica utilità. Ricordate che chi usa Tecno-gadget, accessori da computer o smartphone, videgiochi userà di sicuro una scrivania per appoggiare il computer, lavorare, scrivere, ricaricare e conservare il proprio telefonino. Tra i regali semplici, divertenti e utili ricordatevi che proprio la scrivania di casa, d’ufficio o un semplice piano di lavoro, che può essere anche della cucina, può fornire idee utili per selezionare il regalo perfetto. Sbizzaritevi tra cover per computer, tablet o telefonini, accessori USB, portapenne, kit di pulizia, scalda tazza da computer o fosforescente, bilance o frullatori, scatolette e contenitori dedicate a fili attacco e pennini usb, schede SD, oggetti piccoli che nelle scrivanie super vissute e utilizzate si perdono subito.