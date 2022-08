iPhone, torna finalmente la percentuale della batteria esatta

Ritorna in iOS 16 una vecchia funzionalità rimossa da tempo, che sicuramente farà felice molti utenti. Si tratta della percentuale della batteria visibile nella barra di stato: finalmente non si dovrà più entrare nel centro di controllo o utilizzare un widget per sapere la carica esatta del proprio smartphone, ma sarà sufficiente una rapida occhiata in alto a destra. Ecco come e quando tornerà questa funzione.

La percentuale della batteria visibile dalla schermata home è una funzionalità che, sebbene comunissima nella maggior parte dei dispositivi, Apple aveva deciso di rimuovere a partire dall’iPhone X, uscito 5 anni fa. Il programma di beta testing di iOS 16 ha rivelato che questo cambiamento sarà annullato, e tutto tornerà come prima.

La percentuale di carica visibile rimarrà disabilitata di default: tuttavia per attivarla sarà sufficiente andare nelle opzioni e selezionare la nuova modalità. In questo modo l’indicatore cambierà leggermente: l’icona rimarrà piena finché la batteria non raggiunge il 20%, momento in cui diventerà rossa e mostrerà graficamente la carica effettiva.

Per il momento, l’opzione non è disponibile su tutti per i dispositivi, forse a causa delle dimensioni dello schermo troppo piccole. Gli esclusi sono iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 Mini e iPhone 13 Mini. Essendo una beta, le cose possono ancora cambiare, ma per il momento ci si deve accontentare.