IQOO 8 e IQOO 8 Pro, svelati render e specifiche

Sappiamo che il 17 agosto IQOO ha intenzione di lanciare i nuovi smartphone IQOO 8 e IQOO 8 Pro. Ma a una settimana dall’evento, una fonte affidabile ha rivelato alcune specifiche dei nuovi dispositivi.

Protagonista principale dell’indiscrezione è l’IQOO 8 Pro, visibile in questo render. Vanterà di uno schermo AMOLED di 6,78 pollici, con buco della fotocamera posizionato centralmente e bordi curvi. La batteria del dispositivo è a 4.500 mAh, con supporto per ricarica ultraveloce a 120 W. Notizie precedenti hanno inoltre confermato 12 GB di RAM e 256 GB di memoria, insieme al processore Snapdragon 888 Plus.

Riguardo alle fotocamere, si parla di tre lenti posteriori: una principale da 50 Megapixel, una grandangolare da 48 Megapixel e un teleobiettivo da 16 Megapixel. Il prezzo riportato è di CNY 5.299, ovvero circa 670€.

Meno informazioni si hanno sull’IQOO 8 standard. Quello che è certo sono le fotocamere, sempre a tripla lente, con la principale a 48 Megapixel, quella ultragrandangolare a 13 Megapixel e quella telescopica a 13 Megapixel. Sarà alimentato da una batteria da 4.350 mAh con ricarica veloce da 120 W. Non si conosce esattamente il processore impiegato, ma i probabili candidati sono lo Snapdragon 888 e lo Snapdragon 888 Plus.

Per ulteriori informazioni non rimane altro da fare che attendere l’evento del 17 agosto.