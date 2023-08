JBL Authentics: prodotti audio per ogni esigenza

JBL ha recentemente lanciato la sua nuova serie di altoparlanti Wi-Fi, denominata JBL Authentics. Questa gamma unisce un design retrò ispirato al patrimonio storico del marchio con l’integrazione di assistenti vocali moderni come Amazon Alexa e Google Assistant. Tra tutti, spicca il modello di punta, il JBL Authentics 500. Si tratta di uno smart speaker Wi-Fi e Bluetooth che utilizza la tecnologia Dolby Atmos per offrire un’esperienza audio tridimensionale. Gli altri modelli, JBL Authentics 200 e 300, sono progettati per adattarsi perfettamente a vari ambienti domestici. Tutti i prodotti saranno disponibili per la vendita sul sito jblstore.it

Qualità audio e dettagli di design

La gamma Authentics non è stata ideata per soddisfare solo le orecchie, ma anche gli occhi. Il design si ispira al passato, con un aspetto retrò ed elegante. Il modello Authentics 500, è dotato di tre tweeter da 1″ e tre woofer midrange da 2,75″ per garantire un suono cristallino. Un subwoofer downfiring da 6,5″ aggiunge bassi potenti e precisi. Il design è un omaggio al diffusore JBL L100 degli anni ’70, con un telaio in alluminio di alta qualità, un rivestimento in pelle ecologica e una griglia Quadrex rinnovata. Questo mix di stile e sostanza rende gli altoparlanti Authentics un complemento perfetto per qualsiasi casa moderna.

JBL ha anche fatto passi avanti significativi in termini di sostenibilità. La gamma Authentics è realizzata con materiali ecocompatibili, tra cui tessuto riciclato al 100%, plastica riciclata all’85% e alluminio riciclato al 50%. Authentics 200 sarà venduto a partire dal costo di € 329,99 e il modello di punta Authentics 500 a € 629,99.

Arriva la compatibilità con gli assistenti vocali

Una delle caratteristiche più innovative della gamma Authentics è l’integrazione con Amazon Alexa e Google Assistant. Questa funzionalità permette agli utenti di utilizzare entrambi gli assistenti vocali sullo stesso dispositivo. Questo significa che è possibile chiedere ad Alexa di riprodurre una playlist mentre si utilizza Google Assistant per controllare le luci intelligenti della casa, il tutto senza dover cambiare dispositivo. Questa integrazione offre una flessibilità senza precedenti e apre nuove possibilità per l’automazione domestica e il controllo vocale.

JBL Soundgear Sense: Auricolari Open-Ear

JBL non si è fermata agli altoparlanti e ha introdotto anche i suoi primi auricolari open-ear, i JBL Soundgear Sense. Questi auricolari utilizzano la tecnologia JBL OpenSound con conduzione d’aria, per offrire un suono di alta qualità senza isolare l’utente dall’ambiente circostante. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi vuole godersi la musica senza perdere la consapevolezza di ciò che succede intorno. Saranno disponibili a fine settembre 2023 al prezzo di € 149,00.

JBL LIVE 770NC e JBL LIVE 670NC: Immersione sonora

Le nuove cuffie JBL Live 770NC e JBL Live 670NC sono progettate per offrire un’esperienza di ascolto immersiva grazie alla cancellazione del rumore True Adaptive e a una serie di funzionalità di personalizzazione. Queste cuffie utilizzano driver dinamici da 40 mm per fornire il suono JBL Signature e sono dotate di tecnologia Bluetooth 5.3 e supporto LE Audio per una connessione wireless stabile. Con un’autonomia di batteria fino a 65 ore e una ricarica rapida che offre 4 ore di riproduzione in soli 5 minuti, queste cuffie sono ideali per un uso prolungato.

JBL PartyBox Ultimate: Trasforma Ogni Spazio in una Pista da Ballo

Per gli amanti delle feste, JBL ha presentato il PartyBox Ultimate, un altoparlante che promette di portare ogni festa a un nuovo livello. Questo dispositivo offre un suono potente e una serie di effetti luminosi che si sincronizzano con la musica. Due subwoofer da 9″ forniscono bassi potenti, mentre la tecnologia Dolby Atmos aggiunge una dimensione extra all’esperienza audio. Con la certificazione IPX4, questo altoparlante è anche resistente agli spruzzi d’acqua, rendendolo ideale per feste all’aperto. Sarà disponibile a settembre 2023 al prezzo di € 1.499,00.

JBL Spinner BT: Il Vinile incontra la Tecnologia Moderna

Infine, per gli appassionati di vinile, JBL ha annunciato lo Spinner BT, un giradischi che permette la riproduzione wireless dei dischi senza compromettere la qualità audio. Questo giradischi utilizza la codifica aptX HD per garantire che il suono autentico dei vinili sia preservato durante la trasmissione Bluetooth. Il design è elegante e moderno, con un piatto e un braccio in alluminio e una base in MDF. Sarà disponibile da novembre nelle colorazioni Black & Orange e Black & Gold al prezzo di € 399,99.