Kindle Scribe, il nuovo lettore di Amazon che fonde lettura e scrittura

Amazon ha annunciato oggi la nuova generazione di Kindle: si tratta di una vera e propria evoluzione per l’amato lettore. Infatti Kindle Scribe (così si chiamerà il modello) si propone di creare un’esperienza ottimale non solo per la lettura, ma anche per la scrittura.

Infatti Kindle Scribe sarà dotato del primo schermo Paperwhite al mondo da 10,2 pollici e 300 ppi, con tecnologia antiriflesso e luce frontale. Il display è in grado di donare la sensazione di stare scrivendo davvero su carta: le grandi dimensioni e l’alta risoluzione lo rendono perfetto per prendere appunti.

Anche la penna non è da meno: anzi, le penne. Si potrà infatti scegliere fra una penna Basic e una Premium. Entrambe sono magnetiche, per agganciarsi al Kindle Scribe, e offrono una precisione estrema, con tratti di diversa lunghezza, evidenziatore e pulsante di annullamento. La differenza è che la Premium include una gomma (virtuale, ovviamente) sulla parte superiore e dispone di un pulsante di scelta rapida personalizzabile.

Altre funzionalità disponibili sono le note adesive, che permettono di organizzare tutti gli appunti in un unico posto, il backup delle proprie annotazioni nel cloud e, grazie alle dimensioni maggiori dello schermo, la “modalità large”, che consente di ingrandire tutti gli elementi della pagina.

Kindle Scribe è disponibile già da oggi, a partire dal prezzo di 369,99 euro. Disponibile nel colore grigio tungsteno, si potrà scegliere fra le opzioni di 16 GB, 32 GB e 64 GB, penna Basic o premium, insieme a tantissime cover personalizzabili. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito ufficiale.