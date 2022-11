La Black Friday Week di Amazon comincia domani: ecco le offerte tecnologiche imperdibili

Inizierà a mezzanotte di domani la Black Friday Week di Amazon. Dal 18 al 28 novembre saranno proposte decine di migliaia di offerte su prodotti di tutti i tipi. E c’è di più: il Black Friday vero e proprio durerà infatti due giorni al posto di uno, il 24 e il 25 novembre.

Fra le tantissime offerte dedicate al mondo della tecnologia figurano smartphone e accessori di Samsung, OnePlus, Oppo e Xiaomi, cuffie Beats e Sony, smartwatch di Garmin, monitor LG, tablet Lenovo, Smart TV di Sony e anche offerte per il gaming come i Notebook MSI katana.

Le offerte sui prodotti Amazon

Ma non finisce qui. Scontatissimi durante la Black Friday Week saranno, com’è ovvio, moltissimi prodotti di Amazon. Prima fra tutti la serie Echo con Alexa integrata. Ci saranno Echo Dot (5° gen) a 24,99€ invece di 59,99€; Echo Dot (3° gen) a 17,99€ anziché 49,99€; Echo (4° gen) a 49,99€ invece di 99,99€; Echo Show 8 (2° gen) disponibile a 74,99€ anziché 129,99€; Echo Studio a 149,99€ invece di 199,99€; Echo Show 15 a 199,99€ anziché 249,99€.

In offerta ci saranno anche Fire TV Stick 4K Max a 36,99€ invece di 64,99€ e Fire TV Cube a 74,99€ anziché 119,99€. Grandi sconti infine anche sulla serie di Tablet Fire, fra cui Fire HD 8 a 84,99€ invece di 114,99€ e Fire HD 10 a 99,99€ anziché 149,99€, e sulla gamma di router Amazon, inclusi eero 6 a 69,00€ invece di 99,00€ ed eero 6+, disponibile a 213,00€ anziché 329,00€.

L’evento Black Friday Gallery

Per celebrare l’evento Amazon sta organizzando anche uno spazio dal vivo, la Black Friday Gallery, dove sarà possibile immergersi in un’atmosfera unica e anche scoprire nuove idee regalo. Il tutto avrà luogo dal 22 al 25 novembre a Milano, in via San Carpoforo, che sarà trasformata in un creativo percorso che attraverso varie aree tematiche valorizzerà i tratti distintivi dell’offerta di Amazon: Made in Italy, sostenibilità, offerte, iniziative benefiche, e infine attenzione alle piccole e medie imprese italiane.

Questo è solo un assaggio di quello che Amazon ha in programma per la Black Friday Week. Queste offerte, assieme a tantissime altre, sono tutte disponibile sulla pagina dedicata del sito di Amazon.