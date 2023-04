La collezione di OPPO e Qeeboo al Salone del Mobile

OPPO, azienda di telefonia e smart device che non ha bisogno di presentazione, e Qeeboo saranno presenti al Salone del Mobile 2023. Dal 18 al 23 aprile presso lo spazio espositivo di Qeeboo in Fiera Milano sarà esposta l’esclusiva collezione di cover e wallpaper ideati per OPPO Find N2 Flip.

Le cover sono pensate ovviamente per proteggere lo smartphone, ma anche per complementarne il design donandogli un aspetto ancora più distintivo. I wallpaper con gif animate invece renderanno ancora più indimenticabile una delle principali caratteristiche di OPPO Find N2 Flip: il display esterno.

Protagoniste della collezione al Salone del Mobile saranno quattro iconiche grafiche di Qeeboo. Si tratta di Kong, simbolo di famiglia e protezione; Saguaro il cactus, rappresentazione della forza e della perseveranza; Rabbit, elemento d’amore e buon auspicio; infine Scottie, il compagno a quattro zampe. Queste saranno associate ai colori royal blue, giallo zafferano, verde fluo e orange, in grado di offrire un’esperienza vivace e personalizzabile a OPPO Find N2 Flip.

Come accaparrarsi uno di questi oggetti? Molto semplice. Basterà acquistare OPPO Find N2 Flip dal 17 aprile al 18 giugno per ricevere in bundle la propria cover Qeeboo. Sempre dalla stessa data saranno scaricabili gratuitamente sui siti di OPPO e Qeeboo i wallpaper animati.