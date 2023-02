La Corea del Sud investe per lanciare la rete 6G entro il 2028

Il 5G non è ancora completamente diffuso, ma già si pensa al suo successore. E potrebbe essere (relativamente) più vicino del previsto. La Corea del Sud infatti sta già effettuando dei test per poter battere il resto del mondo nell’installazione della nuova infrastruttura di rete mobile: la rete 6G.

La novità è stata annunciata dal Ministero della Scienza sudcoreano. Il governo infatti fornirà incentivi alle compagnie locali per la produzione di componenti ed equipaggiamenti per lo sviluppo della rete. Gli investimenti totali, pare, saranno dell’equivalente di circa 450 milioni di euro.

L’obiettivo è semplice: lanciare una rete 6G funzionante entro il 2028. Serviranno ancora diversi anni quindi, ma la rivoluzione portata dovrebbe essere enorme. Stando a diversi esperti del settore, infatti, questa rete dovrebbe permettere una velocità di connessione talmente alta da rendere indistinguibile ciò che è reale da ciò che è virtuale. O almeno, così si dice.

Se tutto andrà bene, la Corea del Sud sarà la prima a mettere in atto questa tecnologia. Tuttavia c’è ancora molta strada da fare, anche in molti altri paesi, e nei prossimi anni possiamo aspettarci grandi balzi avanti in questo campo.