La divisione mobile di Sony registra (finalmente) un buon trimestre di vendite

Sony ha presentato il 28 ottobre i risultati finanziari del secondo trimestre 2021, completato il 30 settembre. Da questi scopriamo un risultato incoraggiante per la divisione Mobile Communications che, come fa notare GSMArena, comprende anche gli smartphone.

In difficoltà da anni, la divisione mobile dell’azienda giapponese ha subito un’importante ristrutturazione per cambiare marcia, caratterizzata in particolare dall’introduzione di modelli di fascia media e alta. Ora sembra che gli sforzi di Sony stiano dando i primi frutti.

Divisione Mobile in crescita

L’azienda riferisce che la sua divisione mobile ha registrato ricavi per 872,6 milioni di dollari nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2021 (circa 748,7 milioni di euro), contro i 696,8 milioni di un anno fa. Siamo quindi di fronte a un aumento del 25% grazie ad un “aumento delle unità vendute”. Un buon indicatore, ma bisognerà vedere se il trend sarà confermato nei prossimi mesi.

Per proseguire su questa tendenza, Sony potrebbe continuare ad affidarsi a smartphone di fascia alta o orientati al settore professionale, sfruttando, come l’Xperia Pro-I, il know-how dell’azienda nel campo della fotografia. Ricordiamo che è Sony che produce la maggior parte dei sensori integrati negli smartphone della concorrenza.

I risultati di Sony sono contrassegnati da altre buone notizie: anche il ramo Music & Film del gruppo giapponese sta beneficiando di ricavi in ​​forte crescita. Sono del 29,4% in più rispetto a quelli registrati lo scorso anno nello stesso periodo, si legge. Stesso slancio per la divisione Film & TV del colosso giapponese, che sale del 28,9% rispetto al secondo trimestre del 2020.