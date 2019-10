La eSports Pro League arriva sui dispositivi mobili

E’ un fenomeno a tutti gli effetti e ormai non va più sottovalutato. Gli eSports per dispositivi mobili stanno per diventare realtà grazie alla eSports Pro League, una nuova rete focalizzata sui dispositivi mobili.

La prima stagione arriverà il prossimo anno e sarà una joint venture tra entità diverse: Bursa Malaysia, iCandy Interactive Limited e Michael Broda, ex CEO di eSports.com.

La fine del 2019 si avvicina rapidamente e, una volta entrati nel 2020, i giocatori professionisti mobili avranno un’altra piattaforma con cui testare le proprie abilità. La eSports Pro League sta lanciando la sua prima stagione nel febbraio del 2020 dove parteciperanno 16 diversi paesi ancora avvolti nel mistero. Sappiamo però che gli sforzi saranno concentrati in America, in Asia e in Europa. Uno dei paesi sarà probabilmente la Malesia, considerando l’elenco dei partner.

Diventare un giocatore professionista è probabilmente il sogno di ogni giocatore ma non è così facile come sembra. Competere ad alto livello richiede abilità, ore e ore di dedizione e pratica ogni singolo giorno, e ovviamente un po’ di fortuna.

Sebbene la ESPL non abbia ancora annunciato molti dettagli, ha affermato di voler rendere più semplice per gli appassionati di eSport la possibilità di diventare degli eroi: un percorso “dalla camera da letto a campione”, con l’obiettivo di dare a chiunque ami gli eSport e aspiri a essere un concorrente di livello mondiale la possibilità di farlo .

La ESPL si concentrerà fortemente sui dispositivi mobili ma integrerà anche i giochi competitivi su PC e console.