La fotocamera sotto display di seconda generazione di ZTE arriverà con importanti miglioramenti

La tecnologia per fotocamere sotto il display di seconda generazione da ZTE è stata svelata. Molti altri produttori stanno ancora perfezionando le loro soluzione ma non c’è dubbio che il produttore cinese abbia un vantaggio sulla concorrenza seppur il primo tentativo non sia stato dei migliori.

ZTE Axon 20 ha ricevuto il penultimo punteggio più basso nella categoria selfie da DXOMark.

Per fortuna, la tecnologia di seconda generazione è in arrivo e ZTE promette miglioramenti sostanziali. Su Weibo (tramite Android Authority) il produttore ha fornito alcuni dettagli: in primo luogo, è aumentata la densità di pixel del display che copre la fotocamera passando da 200ppi a 400ppi. A causa di questo aumento della densità dei pixel, ZTE afferma che il display dovrebbe essere “più coerente” e, in secondo luogo, sta anche aumentando la frequenza di aggiornamento dello schermo da 90Hz a 120Hz.

Ad oggi però non sappiamo se la qualità della fotocamera sia stata migliorata per offrire un’esperienza più piacevole agli utenti portandoci verso un futuro in cui gli smartphone a tutto-schermo saranno la normalità.