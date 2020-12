La gamma Galaxy S20 si sta aggiornando ad Android 11 con One UI 3.0

Secondo un nuovo rapporto di SamMobile, i modelli della serie Galaxy S20 (no brand) stanno ricevendo in questo ore l’aggiornamento stabile ad Android 11 con personalizzazione One UI 3.0.

Non c’è alcun annuncio ufficiale da parte di Samsung in merito al lancio, tuttavia, le segnalazioni da parte degli utenti europei si moltiplicano e tra queste ci sono anche quelle degli italiani.

L’aggiornamento del firmware per Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra, come anticipato, porta tutte le più recenti e migliori funzionalità della personalizzazione grafica di Samsung, la One UI 3.0 insieme ad Android 11. Il numero di build è CTKG e comprende tra le altre cose l’ultima patch di sicurezza di dicembre 2020.









Samsung ha introdotto alcune nuove funzionalità con la sua skin One UI 3.0 come un nuovo menu per le impostazioni rapide, fumetti di notifica, controlli del volume ridisegnati, design rinnovato della schermata iniziale, nuove icone, ottimizzatore video, miglioramento dei controlli di privacy, sicurezza e molto altro ancora.