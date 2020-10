La modalità notte arriva anche sulla fotocamera di Android Go

Da sempre Google ci ha abituato ad integrare delle ottime soluzioni imaging nelle sue fotocamere. Tanto che, a volte, la bontà del software è stata capace di raggiungere risultati che, guardando solo all’hardware, sembravano impossibili da conquistare.



È il caso dei tanti modelli di smarpthone Pixel usciti con una sola ottica, ma in grado di rivaleggiare con i competiro quanto ai risultati delle immagini.

Ora Google ha deciso di estendere la modalità notturna e l’HDR anche a tutti i dispositivi Android Go.

La modalità notturna sarà la prima ad arrivare, anzi è già disponibile per i modelli Nokia 1.3, Wiko Y61 e Y81 (presto sarà disponibile su nuovi modelli). In pratica il telefono scatta una raffica di foto (senza flash) e le fonde in un’unica immagin, che risulta in tal modo luminosa e nitida.



L’HDR verrà aggiunto all’applicazione Camera Go entro la fine dell’anno. Probabilmente non avrà i picchi di performance dell’HDR+ visti sui Pixel, ma sarà comunque efficace. Tuttavia, grazie a questi aggiornamenti anche i telefono Android Go da meno di 100 euro saranno in grado di produrre foto di grande qualità.