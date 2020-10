Instagram compie dieci anni e festeggia con tante novità

Oggi Instagram compie dieci anni. Nato su iniziativa di Kevin Systrom e Mike Krieger e lanciato proprio il 6 ottobre del 2010, il social delle foto (oggi di proprietà di Facebook) festeggia il suo decimo anniversario presentando nuovi prodotti e funzioni.

Da zero utenti a un miliardo

Sono passati dieci anni da quel 6 ottobre dell 2010 quando nell’App Store compare per la prima volta Instagram. L’app, nata dalla mente di Kevin Systrom e Mike Krieger, si presenta agli utenti come uno spazio virtule in cui condividere le foto del cellulare. E il nome prende ispirazione dal’insieme delle parole “instant camera” e “telegram”. Il progetto parte con un investimento di soli 500mila dollari, frutto di una campagna di raccolta fondi gestita dalla Andreessen Horowitz. Nel giro di pochi mesi – a dicembre dello stesso anno – conquista già un milione di utenti. La crescita continua tanto che nel luglio del 2011 gli utenti diventano 10 milioni. Il successo attira le attenzioni di Mark Zuckerberg che il 9 aprile 2012 annuncia l’acquisizione di Instagram. Oggi gli utenti totali di Instagram sono oltre un miliardo a livello globale, e, secondo i dati di We Are Social aggiornati a marzo 2020, solo in Italia sono 20 milioni. Più o meno equamente divisi tra uomini (49,5%) e donne (50,5%), restano online una media di 7 ore al mese.

Il merito di tanto successo (forse)

A differenza di Facebook e Twitter, Instagram ha dimostrato di avere molta più versatilità e di poter cambiare a adattarsi in modo veloce ed efficace alle tendenze. A dimostrarlo, per esempio, l’introduzione nel 2016 delle Stories, ovvero brevi video o foto visibili sul profilo dell’utente per sole 24 ore. Un’idea che aveva fatto la fortuna del social network Snapchat, popolarissimo tra i ragazzi per qualche tempo, che fu copiata da Instagram decretando di fatto la morte del giovane concorrente. O anche l’avvento nel 2018 di InstagramTv, che consente caricamenti fino a dieci minuti di lunghezza e apre una nuova era dell’intrattenimento. O, ancora, il lancio ad agosto della funzione Reels, sulla falsa riga di TikTok. Instagram punta evidentemente a prendersi tutto, a inscatolare tutte le attrazioni possibili tramite smartphone e non solo. E in fondo ci riesce, almeno finora.

Le novità del giorno

In occasione di questo decimo compleanno Instagram si rinnova. Lancia la mappa delle storie, ovvero una mappa e un calendario privati delle storie condivise negli ultimi tre anni, che permetteranno di rivivere e ricordare i momenti migliori. La funzione consente di condividere, scaricare e salvare le storie nei tuoi highlight. Introduce la timeline di prodotto per ripercorrere i momenti chiave della storia di Instagram. Aggiorna, poi, lo shopping. Nei prossimi giorni sarà disponibile anche su IGTV, mentre un test della stessa funzione sarà avviato nei prossimi mesi su Reels. L’obiettivo è semplificare l’esperienza di acquisto anche nei video, oltre che supportare i creator nel far crescere la propria attività tramite la piattaforma.