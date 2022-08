La nuova console portatile Logitech G Gaming Handled utilizzerà Android

Logitech ha annunciato una partnership con Tencent per lo sviluppo di un dispositivo da gaming portatile. Si chiamerà Logitech G Gaming Handled, e sarà in grado di sfruttare al massimo le potenzialità del cloud per lo streaming dei videogiochi.

Le immagini (svelate dal leaker Evan Blass) mostrano che il Logitech G Gaming Handled è più simile a uno smartphone che a una console vera e propria, fatta eccezione ovviamente per i controlli integrati. Infatti il dispositivo non ha bisogno di specifiche particolarmente elevate, dato che è pensato per lo streaming dei giochi. Inoltre, il sistema operativo utilizzato è Android: questo permetterà quindi di accedere a tutto il catalogo del Google Play Store.

Saranno supportati tutti i principali servizi che distribuiscono giochi in cloud, come Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now e anche Steam. Dalle foto si può anche vedere supporto per le app di Google Chrome e YouTube. Non c’è traccia di alcuna compatibilità con la rete 5G, anche se è possibile che in futuro verranno prodotti modelli aggiornati.

Logitech G Gaming Handled arriverà sul mercato verso la fine di quest’anno. A breve dovrebbe arrivare un annuncio più ufficiale che svelerà il prezzo, le specifiche e la data di uscita precisa.