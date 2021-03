Xiaomi ha annunciato una nuova identità visiva aziendale, che fonde la sua tradizionale filosofia con il concetto di design “Alive“. Il nuovo marchio mira a rafforzare ulteriormente la posizione di Xiaomi nel mercato premium, aumentando al contempo la consapevolezza del marchio presso il suo pubblico attraverso un nuovo logo dinamico.

I nuovo logo di Xiaomi è stato progettato da Kenya HARA, designer di fama mondiale, professore della Musashino Art University e presidente del Nippon Design Center. Con l’adozione di un contorno più morbido e arrotondato agli angoli rispetto al logo precedentemente squadrato, insieme al cambiamento del font di “MI”, il nuovo logo è ora più gradevole esteticamente.



Il colore aziendale rimane l’arancione per continuare a trasmettere la vivacità e la giovinezza di Xiaomi. Il nero e l’argento verranno utilizzati anche come colori supplementari per soddisfare le applicazioni della linea di prodotti di fascia alta. Kenya HARA ha utilizzato la formula matematica “superellipse” durante la progettazione del logo di Xiaomi. Sebbene ci siano infinite opzioni tra un quadrato e un cerchio perfetto, il designer ha raggiunto un equilibrio dinamico visivamente ottimale regolando le variabili nella formula, raggiungendo così il perfetto equilibrio tra un quadrato e un cerchio, incarnando l’aspetto centrale di “Alive”. Rispetto a un oggetto ad angolo retto, un cerchio è una forma più agile, rappresentazione perfetta della flessibilità, dell’inesorabilità e della volontà di Xiaomi di andare avanti.

Alive è un concetto di design cruciale per Xiaomi. La tecnologia innovativa del produttore cinese ha portato praticità e offre alle persone la possibilità di avere un controllo ottimale della propria vita così da adattarsi a qualsiasi cambiamento nell’ambiente. “Alive” interpreta la filosofia di Xiaomi da una prospettiva visiva, dando al marchio un’immagine visiva piena di vita: le persone sono vive – la tecnologia è creata dalle persone – la tecnologia, quindi, è vita e servirà sempre di più i bisogni della vita.

Posizionamento dinamico del logo

Xiaomi adotta per la prima volta un nuovo formato di logo dinamico, interrompendo le tradizionali regole di utilizzo del marchio del passato. Il nuovo logo non è fissato ai quattro angoli del quadrato, ma si adatta al contenuto e viene posizionato nel luogo di volta in volta più idoneo. Il logo dinamico abbraccia ulteriormente il pensiero filosofico, rendendo il logo veramente “Vivo”. Il concetto di Alive è il pensiero e la risposta di Xiaomi alla svolta nell’era dell’interconnessione intelligente. La nuova identità è un forte messaggio lanciato dal marchio cinese, che intende abbracciare la vita tecnologica del prossimo decennio.